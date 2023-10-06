İstanbul'da Tesla Otomobillerle Yüklü Tır Alevler İçinde Kaldı! (Video)

İstanbul Tuzla'daki Arıfat Caddesi'nde erken saatlerde, 6 adet son model Tesla otomobil taşıyan bir tır gizemli bir şekilde alev aldı.

Henüz kimliği açıklanmayan sürücü, seyir hâlindeyken elektrikli araçlardan birinden duman çıktığını fark etti.

Kamyon operatörü hızla aracı tahliye etti ve yangın söndürücüyle alevlerle mücadele etmeye çalıştı ancak yangın hızla büyüyerek 6 aracı da aynı anda sardı.Çabalarının boşa gittiğini anlayan şoför derhâl yetkililere haber vererek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı.

6 Adet Tesla Otomobili Yandı

Yaklaşık bir saat sonra itfaiye yangını başarıyla söndürdü ancak 6 Tesla otomobilinin tamamı yandı. Eş zamanlı olarak emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya şahit olan çevre sakinlerinden Naci Yıldırım yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Patlama sesi ile dışarıya çıktık. Dedik belki yarış pistindeki araçlar kaza yaptı sandık ama baktık alev buradan çıkıyor. En arkadaki araç yanıyordu ve diğerlerine de sıçradı. Zaten 6 araç vardı. Teker teker hepsine yangın sıçrama yaptı."

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