Korsan Maç Yayınları Tarih Oluyor: Resmi Açıklama Geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, beINSPORTS'a yaptığı açıklamada yıllardır yayıncı kuruluşlara büyük darbe vuran korsan maç yayınlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacıosmanoğlu, bu tür yayınları engellemek için tedbirlerinin hazır olduğunu ifade etti.

TFF Başkanı: Korsan Maç Yayınlarını Engelleyecek Yazılımlarımız Var

İbrahim Hacıosmanoğlu, çok yetenekli bir yazılım ekibine sahip olduklarını dile getirirken, ekibin geliştirdiği yazılım sayesinde korsan yayınları çok basit bir şekilde keseceklerini söyledi. Öte yandan, bu yöntemin yarın başlayacak yeni sezondan itibaren uygulanmaya başlanacağını vurguladı.

Bilindiği gibi korsan maç yayınları, yayıncı kuruluşlara maddi ve manevi ciddi zararlar verebiliyor. Doğal olarak günün sonunda zarar gören taraf futbol kulüplerimiz oluyor. Eğer TFF'nin vadettiği çözüm yöntemi işe yararsa; web siteleri, sosyal medya platformları ve diğer birçok mecradaki korsan maç yayınlarının sonu gelecek.

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