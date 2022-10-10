Thanos ve Optimus Prime'ı Seslendiren Ayhan Kahya Hayatını Kaybetti

Daha öncelerde Transformers'ta Optimus Prime sesinde duyduğumuz, Avengers'ta ise Thanos'un Türkçe seslendirmesini gerçekleştiren değerli seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya vefat etti.

Özellikle Türkiye'de popülerleşmiş pek çok eserin seslendirme kadrosunda bulunan Ayhan Kahya, benzersiz sesiyle Türk halkının beğenisini kazanmıştı. Türkçe dublajla vizyona giren filmlerde sesini duymaya aşina olduğumuz Ayhan Kahya'nın bugün vefat ettiği haberi paylaşıldı.

Vefat Haberini Oyuncular Sendikası Verdi

Oyuncular Sendikası, Instagram hesapları üzerinden haberi verdi. Oyuncular Sendikası "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle ünlü seslendirmenin vefatını duyurdu. Açıklamada ölüm nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Özellikle John Wick, Star Wars, Transformers ve Avengers filmlerindeki seslendirme rolleriyle ünlenen Ayhan Kahya son olarak geçtiğimiz dönemde Uğur Taşdemir'in videosuna da konuk olmuştu.