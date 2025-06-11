Frostpunk Yapımcılarından The Alters ilk Günden Game Pass'te Olacak
11 bit studious'un yeni macerası The Alters, çıktığı ilk günden itibaren Game Pass kullanıcılarına açık hale gelecek. Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
Bilim-kurgu temasında yeni bir oyun olan The Alters, daha önce Frostpunk ve This War of Mine gibi yapımları oyuncularla buluşturan 11 bit studios tarafından duyuruldu. Oyunun adı, çoklu kişilik bozukluğuna göz kırpan hikayesinden geliyor.
Jan Dolski adlı bir madencinin hikayesinin anlatıldığı The Alters oyununda ana karakter Jan, ölümcül radyasyon yayan güneşin kavurduğu gezegende mahsur kalıyor. Jan Dolski, gezegenden kurtulmak için kendini kopyalıyor, ancak bu "Alternatif" karakterler onun birebir aynısı değil; kendi fikirleri, istekleri ve yapısı olan bambaşka bireyler. Her birinin kendine ait bir yeneteği bulunuyor ve bazen kendi isteklerine göre hareket edebiliyorlar.
The Alters Sistem Gereksinimleri
Bu ilginç bilim-kurgu oyununun sistem gereksinimleri de netlik kazandı. Buna göre:
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i7-6700
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 / Nvidia GeForce GTX 1060 / Intel Arc A570 (6 GB VRAM ve üzeri)
- RAM: 16 GB
- Depolama: 50 GB boş alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: AMD Ryzen 5800X veya Intel Core i7-8700K
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 / Intel Arc A770 (8 GB VRAM ve üzeri)
- RAM: 16 GB
- Depolama: 50 GB boş alan
The Alters Satış Fiyatı
The Alters, PlayStation Store ve Xbox.com üzerinde 35 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 13 Haziran'da çıkış yapacak olan The Alters; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarına eklenecek. Ayrıca, çıktığı günden itibaren Game Pass üyeleri tarafından erişilebilir olacak. Oyunun fiyatı bugünün dolar kuruyla yaklaşık 1.371₺ olacak.
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