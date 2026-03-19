A101'de iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 ve Galaxy S25 Ultra Satılıyor!

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da çok sayıda iPhone ve Android telefonunu satışa sunuyor. Market, bugün itibariyle iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra gibi popüler modelleri de içeren geniş bir ürün yelpazesini satışa çıkardı. Peki, bu telefonların fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

A101'de Satılan iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra ve Diğer Telefonların Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 17 Pro Max, A101’de 512 GB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor. Akıllı telefonun fiyatları ise sırasıyla 129 bin 99 TL ve 161 bin 999 TL olarak belirlendi. Cihaz, Apple A19 Pro işlemci, 12 GB RAM, 6,9 inç ekran ve üç adet 48 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip.

iPhone 17, 512 GB depolama seçeneğiyle A101’de 85 bin 799 TL’den satışa çıktı. Cihaz, Apple A19 işlemci, 8 GB RAM, 6,3 inç ekran ve iki adet 48 megapiksel çözünürlüğünde arka kameraya sahip. Batarya kapasitesi ise 3.692 mAh seviyelerinde diyebiliriz.

iPhone 16 Pro Max, 256 GB depolama seçeneğiyle 110 bin 499 TL'den satılıyor. 2024 yılında tanıtılan ürün, 6,9 inç boyutunda, 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super Retina XDR OLED bir ekranla bizleri karşılıyor. Ayrıca 8 GB RAM’e ve 4.685 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

iPhone 16 Plus iki adet depolama opsiyonuyla satışta. Bu kapsamda 128 GB'lik model 68 bin 799 ve 512'lik versiyon ise 85 bin 399 TL'lik bir fiyata sahip. Telefon, 6,7 inç boyutlarında, 1290 x 2796 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızlarını destekleyen Super Retina XDR OLED bir panelle geliyor. Cihazda 48 megapiksel ve 12 megapiksel olmak üzere iki adet kamera bulunuyor.

512 GB iPhone 15 Plus 74 bin 299 TL, 512 GB iPhone 15 62 bin 499 TL, 128 GB iPhone 14 46 bin 999 TL, 256 GB iPhone 14 ise 48 bin 499 TL’ye satılıyor. Sadece bunlarla sınırlı değil. Android cephesinde de çok sayıda model yer alıyor.

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, A101’de 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleriyle satışta. Akıllı telefonun fiyatları sırasıyla 76 bin 499 TL ve 81 bin 299 TL olarak açıklandı. Ürün, 6,9 inçlik bir ekrana sahip ve Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM'le gelen model, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip Galaxy Z Flip 7 FE 43 bin 299 TL, 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı Galaxy Tab A11 5 bin 499 TL ve 8 GB RAM ve 256 GB'lik Honor Pad 10 ise 16 bin 799 TL'lik bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Son olarak, Galaxy A07 7 bin 799 TL, Galaxy A36 17 bin 899 TL ve Galaxy A17 ise 11 bin 899 TL'lik bir etikete sahip.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

