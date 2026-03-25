PlayStation Plus'a 1.299 TL'lik Efsane Oyun Geliyor

Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar veriyor. Bu abonelik hizmetinden yararlanan tüm oyuncular, PS Plus kütüphanesinde yer alan oyunları ekstra ücret ödemeye gerek kalmadan oynayabiliyor. Yeni bir sızıntıya göre gelecek ay oyunculara dağıtılacak oyun ise PlayStation kullanıcılarının uzun saatlerce ekran karşısında kalmasına neden olacak gibi görünüyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyun Gelecek?

Ortaya çıkan bilgilere göre 7 Nisan 2026 tarihinde PlayStation Plus kütüphanesine Lords of the Fallen eklenecek. Bu oyun normalde PlayStation Store'da 1.299 TL fiyat etiketiyle satılıyor fakat belirtilen tarihten itibaren PlayStation Plus aboneliğiniz varsa oyunu ekstra ücret ödemeye gerek kalmadan oynamaya başlayabileceksiniz.

Lords of the Fallen Nasıl Bir Oyun?

Lords of the Fallen, soulslike türüne sahip oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun çok yüksek bir temposu bulunuyor. Silahlar arasında çok hızlı şekilde geçiş yapılabiliyor. Fenerinizi kullanarak düşmanları savunmasız hâle getirip alt edebiliyorsunuz. İlerledikçe karşınıza çok çeşitli düşmanlar çıkıyor. Bunlarla olan yüzleşmeler oldukça zorlayıcı geçebiliyor.

Oyunda çok çeşitli sınıflar mevcut. Hangisini seçtiğinize bağlı olarak oynanış da değişiklik gösteriyor. Karakterinizin nasıl görüneceğini de ayarlamanıza imkân sunan oyunda becerilerinizi ve silahlarınızı geliştirerek düşmanlar üzerinde çok daha etkili hâle gelebiliyorsunuz. Tek kişilik moddan sıkılırsanız çevrim içi moda da yönelebiliyorsunuz.

Lords of the Fallen'ı Kimler Severek Oynar?

Daha önce eğer hiç Elden Ring veya Bloodborne gibi oyunlar oynadıysanız Lords of the Fallen'ı da severek oynayabilirsiniz. Küçük bir hatanın karakterinizin sonunu getirmesi gibi çok ileri düzey zorluk seviyesine sahip oyunları seviyorsanız da CI Games tarafından geliştirilen bu oyunu beğenebilirsiniz.

Lords of the Fallen'ı Kimler Sevmez?

Lords of the Fallen, her kararın kritik sonuçları olduğu bir oyun. Bu yüzden herkese hitap etmeyebiliyor. Öte yandan hikâyeyi direkt sunan oyunları seviyorsanız da bu oyunun hedef kitlesi siz değilsinizdir. Ayrıca bu oyunu oynayabilmeniz için epey sabırlı bir insan olmanız gerekiyor. Aksi takdirde oyundan hiç keyif almayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Lords of the Fallen uzun bir süredir oynamak istediğim oyunlardan biriydi. İlk olarak 2023 yılında piyasaya sürüldü ama bir türlü zaman ayıramadım. En son bu yılın başlarında denedim ve oyunu oldukça beğendim ki ben soulslike türündeki oyunları çok severek oynayan birisi de değilim. Buna rağmen oyunu çok sevdim. PS Plus'a geldikten sonra muhtemelen yeniden oynayacağım.