iPhone'ların Sevilen Özelliği, Macbook'lara Geldi

Apple, bir süredir beklenen macOS Tahoe 26.4 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, genel sistem performansını iyileştirmenin yanı sıra son derece kullanışlı özellikler getiriyor. Hatta bunlardan bir tanesi iPhone kullanıcılarının çok severek kullandığı, Macbook kullanıcılarının ise epey uzun bir zamandır eklenmesini istediği bir özelliği içeriyor.

MacOS Tahoe 26.4 Güncellemesinin Yenilikleri Neler?

iOS 26.4 ile birlikte en önemli yeniliklerden biri, Safari uygulamasında yapıldı. Kullanıcıların daha geniş bir alan elde etmesini sağlamak adına sekmelerin adres çubuğunun hemen yanında sıralandığı kompakt mod tekrar döndü. Kullanıcılar, sekmelerin üst kısma taşınması sayesinde artık aynı anda ekranda çok daha fazla alan elde edebiliyor.

iPhone'larda bir süredir mevcut olan şarj sınırı, başka bir önemli yenilik olarak ön plana çıktı. Macbook kullanıcıları artık şarj seviyesini yüzde 80 ile 100 arasında bir değerle sınırlı tutabiliyor. Cihaz, sizin belirlediğiniz seviyeye geldikten sonra otomatik olarak şarj etmeyi durduruyor. Kullanıcılar, şimdiye kadar bunun için ekstra yazılım kullanıyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu yazılımlara olan ihtiyaç ortadan kalktı.

Mac kullanıcılarının artık kullanabileceği 8 yeni emoji daha mevcut. Ayrıca Freeform uygulamasına içerik oluşturma ve düzenleme konularında yardımcı olan Apple Creator Studio özellikleri dahil edildi. Bu arada artık aile grubundaki üyeler, tüm ailenin ortak ödeme yöntemini kullanmak yerine kendi satın alımlarında kendi ödeme yöntemlerini kullanmayı tercih edebiliyorlar.

MacOS Tahoe 26.4 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Sol üst köşede yer alan Apple simgesine basın.

"Sistem Ayarları" seçeneğine basın.

"Genel" bölümüne gidin.

"Yazılım Güncelleme" seçeneğine tıklayın.

Yeni sürüm olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilmeye başlanacaktır.

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra "macOS Tahoe 26.4" güncellemesini göreceksiniz.

Bu güncellemenin hemen yanında yer alan "Şimdi Güncelle" seçeneğine basarak cihazınızı son sürüme güncelleyin.

Editörün Yorumu

Macbook kullanıcılarının şimdiye kadar eksikliğini en çok hissettiği özelliklerden biri, şarj seviyesi belirli bir yüzdeye geldikten sonra otomatik olarak şarj işleminin durdurulmasını sağlayan sınırlama özelliğiydi. Hatta tam da bu konudaki talepleri karşılamak adına özel yazılımlar bile geliştirilmişti. Neyse ki Apple tarafından yayınlanan bu yeni güncelleme artık yazılıma gerek kalmadan kendi şarj sınırınızı belirlemenize olanak tanıyor.