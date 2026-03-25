7100 mAh Bataryalı Android Telefon Geliyor! 200 MP Kamerası Var

vivo, X300s isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bir görsel ile birlikte X300s'in renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda üç farklı renk seçeneği bulunacak. Amiral gemisi modelinde ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi yer alacak.

vivo X300s'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

vivo X300s, yeşil, mor ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun tasarımı, vivo X200s'e çok benzeyecek. Yeni modelin arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Modülün üzerinde üç farklı kamera yer alacak. Modülün sol üst köşesinde ise LED flşa bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

vivo X300s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 9500

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7.100 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik 2.0

3D ultrasonik 2.0 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

vivo X300s'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

X300s, 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya kapasitesi, telefonun uzun pil ömrü sunmasına imkân tanıyacak. Cihaz ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 90W hızlı şarj sayesinde telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200s'te ise 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

vivo X300s'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse X200s'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Bu telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

vivo X300s'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci, PUBG Mobile, Fortnite ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırıyor. Dolayısıyla X300s'te en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek bulunuyor. Bu işlemcinin vivo X300 Pro, vivo X300 ve OPPO Find X9 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. vivo X200s'te ise MediaTek'in güçlü işlemcisi Dimensity 9400+ mevcut.

vivo X300s'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. X300s, AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor X200s'te1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. X300s'te 5000 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

vivo X300s Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni telefonunun nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X200s, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

vivo X300s Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda güçlü donanıma sahip vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300s'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X300s'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

X300s, 79 bin 999 TL'ye satılan X300'e kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda X300s'in tahmini Türkiye fiyatı 84 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo X200s'in tasarımını çok beğenmiştim. Dolayısıyla X200s'e benzeyen X300s'in de tasarımını sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada telefon sadece tasarımıyla değil aynı zamanda donanımıyla da dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde telefon kulllanırken herhangi bir kasma ve donma yaşanmayacak. Ayrıca Yüksek graifk kalitesine sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

200 megapiksel ana kamera, çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilmesini sağlayacak. Bana göre telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması da çok önemli bir avantaj. Örneğin şu anda kullandığım telefon da suya ve toza dayanıklı. Dışarıda yağmur yağdığında "telefonum su geçirir mi" diye endişelenmeme gerek kalmıyor.