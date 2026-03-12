Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! 6 Yıl Güncelleme Alacak

Samsung, Galaxy M serisi için yeni bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak olan Galaxy M17e 5G'nin kısa süre önce fiyatı ortaya çıktı. Uzun güncelleme desteği sayesinde yazılım bakımından yıllar boyunca güncel kalmaya devam edecek cihaz, bütçe dostu fiyat ile satışa sunulacak.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy M17e 5G'nin 13 bin 999 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile 6 bin 692 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 12 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Kamerası: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 GPU: Mali-G57

Mali-G57 RAM: 6 GB'a kadar

6 GB'a kadar Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0

Android 16 tabanlı One UI 8.0 Güncelleme Desteği: 6 yıl

6 yıl Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu telefon, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Serinin diğer modeli olan Samsung Galaxy M17'de ise 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. Orta sınıf işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu işlemci, Call of Duty Mobile'dan PUBG Mobile'a, League of Legends: Wild Rift'ten Asphalt Legends'a kadar çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy M17e 5G'nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Galaxy M17'de ise 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90HZ yenileme hızı ve Super AMOLED ekran tercih edilmişti.

Samsung Galaxy M17e 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Uygun fiyatlı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefonun 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilecek. Galaxy M17'de ise üçlü arka kamera sistemi bulunuyor.

Samsung Galaxy M17e 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy M17e 5G, 17 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, yeşil ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Galaxy M17, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurduğumda Galaxy M17e 5G'nin uygun fiyatlı Android telefon kullanmak isteyen kişiler için harika bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sağlayacak. Örneğin benim bir önceki telefonum 60Hz yenileme hızına sahipti. 120Hz ekranlı bir telefona geçiş yaptığımda menüler arasında geçiş yaparken bile bu farkı belirgin şekilde hissettim.

Dimensity 6300 işlemcisi sayesinde hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans elde edilecek. Bu arada 6000 mAh batarya kapasitesi de telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Hızlı şarj teknolojisi tarafında ise 25W yerine en azından 45W bir şarj hızı görmek isterdim.