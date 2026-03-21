7 Yıllık Oyun Yeniden Gündem Oldu! Herkes Oynamaya Başladı

Şimdiye kadar pek çok Call of Duty oyunu piyasaya sürüldü. Bunlardan bazılarının oyuncuların gözünde tartışılmaz bir konumu bulunuyor ancak yeni oyunlar çıkmaya başladıkça eski oyunlardan biri olan Modern Warfare'in son yıllarda oyuncu sayısında epey düşüş meydana gelmişti. Steam'de başlayan son indirimle birlikte bu durum tam tersine döndü.

Call of Duty: Modern Warfare'in Oyuncu Sayısı Ne Kadar Oldu?

Call of Duty: Modern Warfare'in Steam'deki oyuncu sayısı, an itibarıyla 45 bin 296'a ulaştı. İlk olarak 2019 yılında piyasaya sürülen bu oyun, şu an Call of Duty Black Ops 7 ve Call of Duty Warzone'un toplam oyuncu sayısını bile geçmiş durumda. Üstelik Black Ops 7'nin 14 Kasım 2025'te piyasaya sürüldü. Yani normalde Modern Warfare'in çok önünde olması gerekiyor ama istatistiklere göre oyuncular yeni oyundan ziyade eski oyunu oynamayı tercih ediyor.

Call of Duty: Modern Warfare'in Oyuncu Sayısı Neden Arttı?

Call of Duty: Modern Warfare'in oyuncu sayısının birden artış göstermesinin arkasında Steam'de başlayan ilkbahar indirimlerinin olduğu düşünülüyor. Öyle ki oyun şu an Steam'de yüzde 90 indirim sayesinde 59.99 dolar (2 bin 654 TL) yerine 5.99 dolar (265 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu, şimdiye kadarki en büyük indirimlerden biri olduğu için oyuncuların da bunu değerlendirmek istemiş olabilir.

Call of Duty: Modern Warfare Nasıl Bir Oyun?

Call of Duty: Modern Warfare, serinin hayranlarını son birkaç yıl içinde en çok sevdiği oyunlardan biri oldu. 2019 yılında piyasaya sürülen bu oyun, serinin özüne tekrar döndüğü için çok geniş bir oyuncu kitlesinin kilitlendiği oyunlar arasında yerini aldı. Oyunda Captain Price gibi seri ile özdeşleşmiş karakterler bulunuyor. Sinematik anlatım açısından da oldukça başarılı olan oyun, gerçekçilik açısından da oldukça kaliteli bir deneyim sunuyor.

Bugün hâlâ hikâye modunu sıkılmadan oynamak mümkün. Öte yandan sunucular da aktif ve son yaşanan oyuncu artışı ile oyuncu bulmak oldukça kolay hâle geldi. Hatta Infinity Ward, oyuncu sayısındaki bu ani artışı değerlendirmek için hafta sonuna özel olarak çift XP etkinliğini başlattı.

Call of Duty: Modern Warfare'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X RAM 8 GB 12 GB Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390 / RX 580 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Depolama 175 GB kullanılabilir alan 175 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Call of Duty serisini çok sevmesem de Call of Duty: Modern Warfare'in bendeki yerinin de ayrı olduğunu söylemeliyim. Açık ara serinin şimdiye kadarki en iyi yapımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta bu oyuncu sayısındaki büyük artış sayesinde oyuna yeniden başlamayı bile aklımdan geçiriyorum. Muhtemelen benim gibi daha sayısız oyuncu vardır.