Honor'un 8 GB RAM'li Yeni Tableti Tanıtıldı! 10.100 mAh Pili Var

Honor, kısa süre önce giriş segmente hitap eden Pad X10 modelini tanıttı. Tablet, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçeneklerinin yanı sıra 10.100 mAh kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor. İşte Honor Pad X10’un özellikleri ve fiyatı!

Honor Pad X10 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 11 inç

: 11 inç Ekran Türü: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 piksel

: 1920 x 1200 piksel Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Parlaklık : Maksimum 500 nit

: Maksimum 500 nit Ekran-Gövde Oranı : %84

: %84 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680 (4 x Cortex‑A73 2.4 GHz + 4 x Cortex‑A53 1.9 GHz)

: Qualcomm Snapdragon 680 (4 x Cortex‑A73 2.4 GHz + 4 x Cortex‑A53 1.9 GHz) GPU : Adreno 610

: Adreno 610 Depolama : 2 TB’a kadar genişletilebilir

: 2 TB’a kadar genişletilebilir Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Arka Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Batarya Kapasitesi : 10.100 mAh

: 10.100 mAh Şarj: 15 W (hızlı şarj yok)

Honor Pad X10 Ekran Özellikleri Neler?

Honor Pad X10, 11 inç boyutunda, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekrana sahip. Bu panel, maksimum 500 nit parlaklık sağlıyor ve yüzde 84 ekran/gövde oranıyla geliyor. Karşılaştıracak olursak, 2023’te çıkan Honor Pad X9’da 11,5 inç boyutunda, 1200 x 2000 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen bir LCD ekran kullanılmıştı.

Honor Pad X10 İşlemcisi Nasıl?

Tablet modelinde Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti kullanılıyor. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti, dört adet 2.4 GHz ARM Cortex-A73 ve dört adet 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bu işlemci halihazırda Redmi Pad SE ve Honor Pad 8 gibi tablet modellerine güç veriyor. Donanımın oyun performansına baktığımızda ise çok iddialı olmadığını söyleyebiliriz. Zira bu çipi kullanan bazı telefon ve tabletlerle yapılan testlerde PUBG Mobile’da düşük ayarlarda yaklaşık 30 FPS seviyesinde performans sergilediği görülüyor.

Honor Pad X10 Kamerası Nasıl?

Bu tür tabletlerde kameranın birinci öncelik olmadığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda Honor Pad X10’da da 5 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera yer alıyor. Pad X9’da da aynı kamera kurulumu kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelde bu alanda herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirtelim.

Honor Pad X10 Bataryası Nasıl?

Honor Pad X10, 7.250 mAh bataryaya sahip bir önceki nesle kıyasla önemli bir artışla geliyor. Bu doğrultuda cihazda 15W hızında şarj olabilen 10.100 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Şirketin iddiasına göre tablet 22 saate kadar video oynatma, 123 saate kadar müzik ve 97 güne kadar bekleme süresi sunuyor.

Honor Pad X10 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Pad X10 modeli mavi ve gri renk opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor. Tabletin fiyatları ise şu şekilde;

6GB + 128GB: 1.299 yuan - (vergisiz yaklaşık 8.360 TL)

8GB + 128GB: 1.599 yuan - (vergisiz yaklaşık 10.290 TL)

8GB + 256GB: 1.799 yuan - (vergisiz yaklaşık 12.220 TL)

Honor ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Bu kapsamda 2023'te çıkan Pad X9 modeli halihazırda 11.000 TL seviyelerinde satılıyor. Bu nedenle Pad X10 modelinin de Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bir hayli yüksek.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse, oyunlara ilgi duyuyorsanız Honor Pad X10 sizin için çok ideal bir seçenek olmayabilir. Oyunlarda sorun yaşatmayacak bir model arıyorsanız, şirketin Honor MagicPad 2 gibi daha yüksek performans sunan cihazlarına yönelmeniz daha doğru olacaktır. Ancak video izlemek ve internette gezinmek gibi temel ihtiyaçlarınız varsa, yani fazla bir beklentiniz yoksa Pad X10 modelini tercih edebilirsiniz.