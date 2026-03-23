7.760 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO K15 Turbo Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefon yeni bir sertifika aldı. Çok yakında tanıtılması beklenen Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OPPO K15 Turbo Pro'nun TENAA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

PMG110 model numarasına sahip olan OPPO K15 Turbo Pro, TENAA sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. TENAA sertifikası, telefonun Çin'de satılabilmesi için gerekli yasal izinleri sağlıyor. Yani bu sertifika olmadan bir akıllı telefon Çin'de resmî olarak satılabilmesi mümkün değildir.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya Kapasitesi: 7.760 mAh

7.760 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

OPPO K15 Turbo Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 7.760 mAh batarya kapsitesine sahip olacak. Akıllı telefon, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO K13 Turbo Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO K15 Turbo Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.73 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 3.30 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci Genshin Impact'i 60 FPS civarı, Zenless Zone Zero'yu 55 FPS civarı, Wuthering Waves'i 40 FPS civarında çalıştırabiliyor. Ayrıca PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunda sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

K15 Turbo, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Önceki modelde 6,8 inç ekran boyutu, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit parlaklık mevcut. Yeni modelde de 1600 nit civarı bir parlaklık yer alabilir.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Önceki modelde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera mevcut.

OPPO K15 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15 Turbo Pro'nun 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. 16 GB RAM seçeneği, güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO K13 Turbo Pro, geçtiğimiz yılın temmuz aıynda tanıtılmıştı.

OPPO K15 Turbo Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun K serisi şimdiye kadar Türkiye'de satışa sunulmadı. Bu nedenden dolayı OPPO K15 Turbo Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim. Dolayısıyla planlarda değişiklik olursa K15 Turbo Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

OPPO K15 Turbo Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 Turbo Pro için 1.999 yuan (12.875 TL) civarında başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15 Turbo Pro'nun K13 Turbo Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.100 yuan (13.527 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 27 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefonda işlemci ve ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medya veya oyunda biraz uzun zaman geçirdiğimde gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. K15 Turbo Pro ise 7.760 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar yeni telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.

Bu arada cihazın güçlü donanımı sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Böylece en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, takılma veya donam gibi sorunlar olmadan oynanabiliecek. Ayrıca yüksek yenileme hızı özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde edilecek.