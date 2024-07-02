The Bear'dan Büyük Başarı: 3. Sezonu ile Rekora İmza Attı!

Disney tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun başarısı önceki sezonlara göre %24 daha fazla izlenme elde etmesiyle dikkat çekiyor. Bu, Hulu üzerinde FX'in en büyük scripted TV prömiyeri olarak kayda geçerken, Hulu tarihindeki en çok izlenen sezon prömiyeri oldu.

‘The Bear’ Sezon 3: Hulu ve Disney+'da Rekor Kıran Başarı

"The Bear"ın 3. sezonunun yayınlanmasının ardından sadece dört gün içinde 5.4 milyon görüntüleme elde edildi. Ayrıca, Hulu on Disney+ platformunun katkısıyla önemli bir ivme kazandığı belirtiliyor.

Disney, "The Bear"ın 3. sezonunun, Amerika Birleşik Devletleri'nde Hulu ve Disney+ ile birlikte uluslararası pazarlarda da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildiğini vurguluyor.

Christopher Storer'ın yaratıcısı olduğu bu mutfak draması, seyirciler arasında büyük ilgi görürken, eleştirmenler arasında ise karışık bir tepki aldı. Sezon 3, önceki sezonlara göre artan izleyici kitlesiyle başarısını sürdürüyor ve Disney tarafından yapılan açıklamaya göre, Nielsen'in aylık izlenme verileri Temmuz 25'te yayımlanacak.

Bu süreçte, "The Bear"ın kritik ve ticari başarısı, Hulu ve Disney+ gibi dijital yayın platformlarının etkisi altında giderek artan bir şekilde şekillenmeye devam ediyor.