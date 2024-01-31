380 TL Değerindeki The Beast Inside Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Steam üzerinden 12,49 dolar (yaklaşık 380 TL) olarak satışa sunulan The Beast Inside, GOG’ta ücretsiz hale geldi. Steam kullanıcılarının “çok olumlu” yorumlarıyla övünen gizli bir korku mücevherine tam olarak 0 TL karşılığında indirebilirsiniz.

Resident Evil, Amnesia ve Alien Isolation'ın hareket izleyici dehşetini harmanlayan The Beast Inside yapımına hiçbir ücret ödemeden sahip olabilirsiniz.

The Beast Inside Fragmanı

Bağımsız geliştirici Illusion Ray'in 2019 yapımı hayatta kalma korku oyunu The Beast Inside, GOG’ta 6 Şubat tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilir hale geldi.

Soğuk Savaş'ın ortasında, son derece karmaşık ve potansiyel olarak dünyayı değiştirecek bir düşman şifresini kırmaya çalışmak için kırsal bölgeye kaçan Adam isimli bir CIA kriptanalistini oynuyorsunuz.

Eşiniz Emma'nın da eşlik ettiği oyunda her şey çok güzel görünüyor, ta ki Adam tavan arasında 19. yüzyıldan kalma bir günlük keşfedip korkunç bir şeyin ortaya çıkmasına neden olana kadar.

Böylece oyun ikiye bölünüyor. Oyunun bir yarısında Adam'ı oynayıp kanınıza susamış kötü niyetli güçlere karşı kaçıyor, saklanıyor ve hayatta kalmaya çalışırken diğer yarısında 19. yüzyıla dönüp bu uhrevi dehşetlerin kökenini keşfediyorsunuz.

The Beast Inside Nasıl Ücretsiz Alınır?

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle GOG web sitesine veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor.

GOG hesabınıza giriş yapın.

Ana sayfada göreceğiniz The Beast Inside'ın sayfasına girin.

Sepete ekle dedikten sonra ilerlemeye devam edin.

Oyuna artık kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.

The Beast Inside oyununu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemeniz için son tarihin 6 Şubat olduğunu yeniden hatırlatalım.