317 TL Değerindeki This War of Mine, Steam'de Ücretsiz Oldu!

Steam, Epic Games gibi kalıcı ücretsiz oyunlar veriyor olsa da bunların birçoğu yalnızca hafta sonuna özel oluyor ve beraberinde indirim kampanyası getiriyor. Bu hafta da bunlardan bir yenisi daha karşımızda.

Çıktığı dönem büyük ilgi toplayan ve 11 bit Studios'un bugünkü popülaritesinin en büyük kaynaklarından This War of Mine, hafta sonu boyunca Steam'de ücretsiz oynanabilir durumda.

Hafta sonu boyunca oynayıp beğendiyseniz, oyunu satın alarak kayıtlarınızı da aktarmanız mümkün olacak. Oyun 29 Ocak'a kadar ücretsiz oynanabilir olacak olsa da %85 indirim fırsatı 1 Şubat'a kadar sürecek.

This War of Mine Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Oyunu ücretsiz olarak edinmek için öncelikle Steam web sitesine veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor.

veya uygulamasına gitmeniz gerekiyor. Steam hesabınıza giriş yapın.

Arama kısmına This War of Mine yazın ya da buradan oyunun sayfasına gidin.

oyunun sayfasına gidin. Oyunu oyna seçeneğine basın.

Oyuna artık kütüphaneniz üzerinden erişebilirsiniz.

Eğer daha önce This War of Mine oynamadıysanzı ve strateji ve hayatta kalma türlerini seviyorsanız, Türkçe dil desteğine sahip bu oyunu kaçırmayın.