The Boys 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

The Boys 3. sezon fragmanı resmen yayında ve Billy Butcher'ın deyişiyle, kesinlikle şeytani görünüyor. Özel Amazon Prime Video etkinliği esnasında yayınlanan kısa teaser'ın (yayın tarihini açıklayan) iki ay sonrasında gelen resmi fragman, dizinin geri dönüşünden önce bize ilk düzgün yeni sezon analizinde bulunmamıza yardımcı oluyor. İşte detaylar!

The Boys 3. Sezon Fragmanı

Fragman bolca seks, gerçeküstü anlar ve nedensiz (ve şok edici) şiddet sunuyor izleyicilere. Oh, ve evet, öyle görünüyor ki Billy Butcher kendine Bileşik V enjekte ediyor ve ısı görüşü süper güçleri kazanıyor. Sonuç olarak, üçüncü sezon TV dizisinin şimdiye kadarki en iyi sezonu olabilecek potansiyele sahip. Bu sezon neler olabileceğini hayal bile edemiyoruz. Söz konusu fragmana aşağıda yer alan video oynatıcıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, The Boys'un ana kadrosu üçüncü sezonu için geri döndü. Buna Billy Butcher rolüyle Karl Urban, Hugh 'Hughie' Campbell rolüyle Jack Quaid, Annie January/Starlight rolüyle Erin Moriarty ve John/Homelander rolüyle Antony Starr dahil. Laz Alonso (Anne Sütü), Karen Fukahara (Kimiko/The Female), Jessie T. Usher (A-Train), Dominique McElligott (Maggie Shaw/Queen Maeve), Tomer Capon (Frenchie), Nathan Mitchell (Black Noir), Chace Crawford (Kevin Moskowitz/The Deep) ve Colby Minifie (Ashley Barrett) de geri dönüyor.

13 kişilik ana kadroya dizinin bir sonraki sezonunda Ackles, Laurie Holden, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villenueva ve Nick Wechsler katılıyor. Bu beşli, Yedi'den sonra en popüler ikinci süper kahraman grubu olan Payback'in beş üyesini oluşturacak. The Boys ile ilgili daha fazla içerik için, 11 Mart'ta yayınlanan ve çizgi romanlardan TV uyarlamasına giren önemli bir hikayeyi ima eden yeni afişe göz atın.

The Boys 3. sezon, 3 Haziran Cuma günü Prime Video'da abonelerine özel olarak yayınlanacak. İlk üç bölüm o tarihte yayınlanmaya hazır olacak ve takip eden beş hafta içinde geriye kalan diğer bölümler yayınlanacak. Sezon finali 8 Temmuz Cuma günü yayında olacak. Haftalık olarak beklemekten hoşlanmayan takipçilerimizin diziyi 9 Temmuz'da tüm bölümleri yayınlandıktan sonra izlemelerini öneririz.

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