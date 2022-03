Söylenti: Amazon God of War Dizisinin Hazırlıklarına Başladı

Deadline'ın özel bir raporuna göre Amazon ve Sony, şu anda ünlü PlayStation serisi God of War'ın dizisini geliştirmek için görüşmelerde bulunuyor.

God of War dizisinin The Expanse'in yaratıcıları ve baş yapımcıları Mark Fergus ve Hawk Ostby ile The Wheel of Time'ın baş yapımcısı Rafe Judkins tarafından geliştirildiği bildiriliyor. Dizinin şu anda HBO'nun The Last of Us uyarlaması ve Peacock'un yeni duyurulan Twisted Metal serisi üzerinde birlikte çalışan Sony Pictures Television ve PlayStation Productions arasındaki yeni bir işbirliğinin ürünü olması bekleniyor.

God of War Dizisinden Ne Beklemeliyiz?

Antik Yunanistan'da geçen mitoloji temelli God of War video oyunu serisi ilk olarak 2005'te PlayStation 2 için yayınlanmıştı. İlk oyun, Yunan savaş tanrısı Ares tarafından kendi ailesini öldürmesi için kandırıldıktan sonra kanlı bir intikam arayışına giren Spartalı savaşçı Kratos'u konu alıyordu. Bir dizi başarılı oyunun ardından seri 2018'de Yunan mitolojisinden uzaklaşmış, İskandinav topraklarına yol almıştı. Oyun, Kratos ve küçük oğlu Atreus'un, Kratos'un yakın zamanda ölen karısının ve Atreus'un annesinin küllerini dokuz diyarın en yüksek zirvesine götürmek için çıktığı yolculuğu konu alıyordu.

Kratos'un hikayesi Antik Yunanistan'da başlamış olsa da Amazon'un God of War dizi uyarlamasının Kratos'un İskandinav topraklarını keşfini konu alması bekleniyor. Tabii en nihayetinde tüm bunlar spekülasyondan ibaret. Amazon tarafından resmî olarak açıklanana kadar dizinin gerçekleşeceğini veya ne zaman geleceğini kesin olarak bilemeyeceğiz.