The Boys'un Spin-off Dizisi Gen V'den İlk Fragman Yayınlandı
Amazon Prime Video'nun sevilen içeriklerinden The Boys'a spin-off dizi geliyor. Gen V adındaki diziye dair ilk fragman yayınlandı. İşte detaylar!
Amazon Prime Video'nun Türkiye'de en sevilen içeriklerinden biri olan The Boys'a aynı evrende geçen yeni spin-off dizi geliyor. Yalnızca süper güçleri bulunan gençlerin kabul edildiği bir özel üniversitede geçecek olan diziye dair ilk fragman da yayınlandı.
Amazon, yeni spin-off dizisini "Gelişmeniz için güvenli bir alan olan Godolkin Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Bu video 2023’te Prime Video’ya gelecek olan The Boys yan dizisi Gen V’e ilk bakışınız." ifadeleriyle duyurdu.
Diziye dair en dikkat çeken durum ise dizinin normalin üstünde kanlı içeriğe sahip olması. Bu nedenle minimum izleme yaşının da yüksek olacağı ve çocuklar için uygun olmayacağı tahmin ediliyor.
The Boys spin-off'u Gen V'nin 2023 yılı içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.
Gen V İlk Fragman
Gen V Oyuncu Kadrosu
- Jaz Sinclair
- Chance Perdomo
- Lizze Broadway
- Patrick Schwarzenegger
- Shelley Conn
- Maddie Phillips
- London Thor
- Derek Luh
- Asa Germann
- Sean Patrick Thomas
- Marco Pigossi
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