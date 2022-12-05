The Boys'un Spin-off Dizisi Gen V'den İlk Fragman Yayınlandı

Amazon Prime Video'nun Türkiye'de en sevilen içeriklerinden biri olan The Boys'a aynı evrende geçen yeni spin-off dizi geliyor. Yalnızca süper güçleri bulunan gençlerin kabul edildiği bir özel üniversitede geçecek olan diziye dair ilk fragman da yayınlandı.

Amazon, yeni spin-off dizisini "Gelişmeniz için güvenli bir alan olan Godolkin Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Bu video 2023’te Prime Video’ya gelecek olan The Boys yan dizisi Gen V’e ilk bakışınız." ifadeleriyle duyurdu.

Diziye dair en dikkat çeken durum ise dizinin normalin üstünde kanlı içeriğe sahip olması. Bu nedenle minimum izleme yaşının da yüksek olacağı ve çocuklar için uygun olmayacağı tahmin ediliyor.

The Boys spin-off'u Gen V'nin 2023 yılı içerisinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Gen V İlk Fragman

Gen V Oyuncu Kadrosu