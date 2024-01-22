The Elder Scrolls: Castles, Android ve iOS’ta Ön Kayıta Açıldı!

Elder Scrolls serisini sunan Bethesta ve 2015 yılında Fallout Shelter yapımını da piyasaya sunmuştu. Fallout 4 ile birlikte duyurulan Fallout Shelter hit bir oyun oldu.

Bethesda'nın Elder Scrolls: Castles'ı yaratmak için en popüler iki fikri mülkiyet hakkını bir araya getirmek istediği görülüyor.

Elder Scrolls: Castles geçtiğimiz yılın Eylül ayında duyuruldu. iOS ve Android platfromlarında bazı ülkeler için test amaçlı sunulan Elder Scrolls: Castles ile ilgili bazı gelişmeler meydana geldi.

Elder Scrolls: Castle, Elder Scrolls'un Fallout Shelter ile Buluşması Gibidir

Fallout Shelter, kendi yeraltı sığınağınızı inşa etmenizi ve büyüyen bir toplumu korumanızı sağlayan bağımlılık yaratan bir oyundu. Şimdi, Bethesda Elder Scrolls: Castles adlı yeni bir oyunla bu konsepti yeniden canlandırmak istiyor.

Bugün, Elder Scrolls: Castles'ın hem iOS hem de Android'de yumuşak bir çıkış yapmak istediğini doğruladı. Oyun şimdilik bazı ülkelerde indirime açıldı. Ancak, ülkemiz dahil dünyanın geri kalanı için ön kayıta açıldı.

Elder Scrolls evreninde geçen oyunda, bir kale inşa edecek ve kalenizi oda oda büyütürken tebaanıza görevler vereceksiniz. Aldığınız kararlar, krallığınızın gelişimini etkileyecek. Fragmanda, ejderhaları ve diğer düşmanları yenmek için savaşa giden askerler görülüyor.

Elder Scrolls serisi ve Fallout Shelter'ı sevenler Elder Scrolls: Castles'ı denemek isteyebilirler. Ön kayıtlar için iOS ve Android uygulama mağazalarından oyuna kaydolabilirsiniz.

Fallout Shelter oyununu oynadınız mı? Elder Scrolls: Castles fragmanını beğendiniz mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.