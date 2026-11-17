Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, televizyonlarda ve YouTube videolarında yaygın olarak kullanılan 16:9 görüntü oranına sahip bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Bu özellikle film ve dizi izlerken önemli bir avantaj sağlayacak.

Xiaomi'nin Yeni Telefonu Neler Sunacak?

Özellik Yeni Xiaomi Telefon Ekran boyutu 6,3-6,4 inç Görüntü oranı 16:9 Çerçeve kalınlığı Dört kenarda yaklaşık 1 mm Renk gamı BT.2020

Yeni Xiaomi Telefonun Ekranı Nasıl Olacak?

Yeni Xiaomi telefon 16:9 görüntü oranına sahip olacak. 16:9 görüntü oranı, ekranın genişliğinin yüksekliğine oranını ifade ediyor. Televizyonlarda ve YouTube videolarında yaygın olan bu format, son dönemde bazı telefonlarda da görülmeye başladı. Bu format özellikle film, dizi ve video izlerken önemli bir avantaj sağlayacak.

Örneğin 16:9 formatındaki bir YouTube videosu, aynı görüntü oranına sahip ekranda üstte ve altta siyah boşluklar bırakmadan izlenebilecek. Xiaomi'nin yeni telefonu 6,3 veya 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2026 yılının Eylül ayında tanıtılan Xiaomi 18 Pro'da 6,4 inç, Xiaomi 18 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu tercih edilmişti.

Sızıntıya göre ekranın dört kenarında yaklaşık 1 mm kalınlığında çerçeveler bulunacak. Üst, alt ve yan kenarların aynı kalınlıkta olması planlanıyor. Panelin BT.2020 renk gamını desteklemesi de bekleniyor. Bu standart, ekranın gösterebildiği renk aralığını ifade ediyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı panel, geniş renk desteği de sunacak.

Xiaomi'nin Yeni Telefonu Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Geniş ekrana sahip bir telefonda hem film, dizi ve video izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Çerçevelerin çok ince olmasının da önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunların yanı sıra Panelin BT.2020 renk gamını destekleyeceği söyleniyor. Telefonun diğer özelliklerinin neler sunacağı ise henüz belli değil.