200 MP Kameralı OSTA O1 Pro Yolda! Görüntüleri Paylaşıldı
OSTA O1 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı. Böylece telefonun tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. İşte çok şık bir tasarıma sahip telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Osta logosu da bulunacak.
- Telefonun renk seçenekleri arasında ise siyah ve beyazın yanı sıra beyaz ve mor renk tonlarının yer aldığı bir seçenek de bulunacak.
- 6,39 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED e
Huawei, yeni alt markası OSTA'nın ilk akıllı telefonu O1 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun tasarımı ve renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Çok şık bir tasarıma sahip cihaz üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Bu arada telefon yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.
OSTA O1 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?
Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Osta logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Telefonun renk seçenekleri arasında ise siyah ve beyazın yanı sıra beyaz ve mor renk tonlarının yer aldığı bir seçenek de bulunacak.
OSTA O1 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?
|Özellik
|OSTA O1 Pro
|Ekran
|6,39 inç LTPS düz ekran
|Çözünürlük
|1.5K
|Ekran oranı
|16:9,5
|Çerçeve kalınlığı
|Dört kenarda 1,05 mm
|İşlemci
|Kirin 9030S
|Ana kamera
|200 megapiksel RYYB
|Ana kamera sensörü
|1/1,28 inç
|Telefoto kamera
|50 megapiksel periskop
|Optik yakınlaştırma
|3,7x
|Batarya
|7.000 mAh
|Kablolu şarj
|66W
|Kablosuz şarj
|Destekleniyor
|Parmak izi okuyucu
|Yan tarafta
|Kalınlık
|6,68 mm
|Ağırlık
|200 gram
|RAM
|12 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Renkler
|Starry Black, Nebula White, Starburst Purple
OSTA O1 Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?
Telefonun 6,39 inçlik ekranı 16:9,5 görüntü oranına sahip olacak. Bu görüntü oranı, telefonun standart modellerden daha geniş bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihaz LTPS ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Bu arada ekranın dört kenarındaki çerçeveler 1,05 mm kalınlığında olacak.
OSTA O1 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?
OSTA O1 Pro'nun ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğe ve 1/1,28 inç sensöre sahip olacak. Sensörün büyüklüğü, özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekerken önemli rol oynuyor. 50 megapiksel çözünürlüklü periskop telefoto kamera ise 3,7x optik yakınlaştırma sunuyor. Periskop telefoto kamera, uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla çok daha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasını sağlıyor.
OSTA O1 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?
O1 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Ayrıca telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihaz kablosuz şarj özelliğine de sahip olacak. 6,68 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında olacağı söylenen telefonda Kirin 9030S işlemcisi yer alacak.
OSTA O1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?
Huawei'nin Pura 90s Pro Max ve Pura 80 Pro olmak üzere pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OSTA O1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. OSTA O1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Editörün Yorumu
OSTA O1 Pro'nun tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekler, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu arada cihazın sadece tasarımı değil aynı zamanda özellikleri de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde ise kaliteli fotoğraf ve video çekilebilecektir.