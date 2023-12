The Game Awards Günü Geldi Çattı: 100 Adet Steam Deck OLED Dağıtılacak!

Geçen yıl The Game Awards sırasında Valve'ın bazı izleyicilere tamamen ücretsiz bir dizi Steam Deck dağıttığını hatırlıyor olabilirsiniz. Sadece bu da değil, şirket, Geoff Keighley'in bu etkinlik için ayırdığı üç buçuk saatlik süreyi aşsa bile, The Game Awards'ın yayınlandığı her dakika için bir Steam Deck vermişti.

Valve bu yıl da The Game Awards'taki yerini alıyor ve bu sefer her dakika bir Steam Deck vermek yerine sadece 100 adet Steam Deck OLED verecek.

Thursday, tune into #TheGameAwards for your chance to win 100 Steam Deck OLEDs (1 TB version) starting at 4:30p PT / 7:30p ET / 12:30a GMT. Enter during the show at https://t.co/1SlccSYLrg @OnDeck