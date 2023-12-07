The Game Awards Günü Geldi Çattı: 100 Adet Steam Deck OLED Dağıtılacak!

Geçen yıl The Game Awards sırasında Valve'ın bazı izleyicilere tamamen ücretsiz bir dizi Steam Deck dağıttığını hatırlıyor olabilirsiniz. Sadece bu da değil, şirket, Geoff Keighley'in bu etkinlik için ayırdığı üç buçuk saatlik süreyi aşsa bile, The Game Awards'ın yayınlandığı her dakika için bir Steam Deck vermişti.

Valve bu yıl da The Game Awards'taki yerini alıyor ve bu sefer her dakika bir Steam Deck vermek yerine sadece 100 adet Steam Deck OLED verecek.

100 Adet Steam Deck OLED Çekilişle Dağıtılacak

Thursday, tune into #TheGameAwards for your chance to win 100 Steam Deck OLEDs (1 TB version) starting at 4:30p PT / 7:30p ET / 12:30a GMT. Enter during the show at https://t.co/1SlccSYLrg @OnDeck — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 6, 2023

Valve'in bu yılki ücretsiz Steam Deck sayısını sınırlama kararı için resmî bir neden belirtilmemiş olsa da, pek çok kişi bunun geçen yılki şovda En İyi Performans ödülünü kazanan Kratos oyuncusu Christopher Judge ile bir ilgisi olduğunu düşünüyor.

Judge geçtiğimiz yılki etkinlikte kendisine defalarca gitmesi söylenmesine rağmen sahnede tam 7 dakika 59 saniye boyunca kaldı ve bu da daha fazla Steam Deck'in dağıtılmasına neden oldu.

Judge bu yıl da En İyi Performans ödülünü sunmak üzere The Game Awards'a geri dönecek ve Valve'ın bu yıl vereceği Steam Deck OLED sayısını sınırlamasıyla ilgili şahsi sosyal medya hesabından şakayla karışık bir paylaşım da yaptı.

The Game Awards Canlı Nasıl İzlenir?

Bugün Türkiye saati ile 03.30'da başlayacak olan The Game Awards etkinliği, The Game Awards resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Peki siz bu yıl The Game Awards'a hangi oyunun damga vuracağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.