The Game Awards'ta Dishonored 3 Duyurusu Görebiliriz!

Yarın Türkiye saati ile gece 03.30'da başlayacak olan The Game Awards ile ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Her yıl birçok oyun The Game Awards etkinliğinde duyuruluyor ve bu etkinliğe de damga vuracak bir duyurunun yakın olduğu belirtiliyor.

Eylül 2023'te, Microsoft ile FTC arasındaki davadan sızan belgelerde Dishonored 3'e atıfta bulunulduğu ortaya çıkmıştı. Bu, Dishonored serisinin üçüncü oyununun varlığına yapılan ilk atıf değildi ancak ilk kez bu kadar resmî diyebileceğimiz bir sızıntıya şahitlik etmiştik.

Arkane Studios Bir Süredir Dishonored 3 Üzerinde Çalışıyor

Şimdi ise Arkane Studios'un bir sonraki oyununu 7 Aralık'taki The Game Awards sırasında açıklayacağını öne süren yeni iddialar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Arkane bu yıl tarihin en düşük puan alan oyunlarından biri olan Redfall'ı piyasaya sürerek pek de iyi bir dönem geçiremedi ancak geliştiricilerin uzun süredir Dishonored 3 üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Dishonored 2 çıkalı 7 yılı aşkın bir süre olduğu göz önünde bulundurulduğunda geliştirme sürecinin de artık nihayet sonuna gelindiği düşünülüyor ve yaklaşan en büyük etkinliğin The Game Awards olduğu düşünüldüğünde burada bir tanıtım fragmanı yayınlanması oldukça makul.

Peki siz Dishonored 3'ün duyurulmasını ister miydiniz? Oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.