The Last of Us 2. Sezon Beklenenden Çok Daha Mide Bulandırıcı Olacak

The Last of Us ikinci sezon 13 Nisan'da HBO'da görücüye çıkacak ve şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre hem oyuna sadık olacak, hem de oldukça kanlı olacak.

Yalnızca yedi bölümden oluşan bu sezon, ikinci oyunun yalnızca yarısını anlatıyor. Dizi yaratıcıları, ikinci oyunun çok daha kapsamlı olduğunu ve bu yüzden hikayeyi iki sezona bölmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı. Gerçekten de sezon daha kısa hissettiriyor ama bıraktığı yer, üçüncü sezon için bir nevi hazırlık niteliğinde diyebiliriz.

TLOU İkinci Sezon Bir İntikam Hikayesi

Ellie'nin hayatını kurtarmak adına tüm insanlığın umudunu feda eden Joel, bu gerçeği ondan saklamaya devam ediyor. İkili artık Wyoming'deki Jackson kasabasında, nispeten güvenli bir yaşam sürüyor. Ellie büyümüş, Dina adlı bir kız arkadaşı olmuş ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Joel ise bu değişime alışmaya çalışırken terapiste gitmeye bile başlamış.

Asıl mesele Ellie gerçeği öğrendikten sonra başlıyor. İkinci sezon tam da burada bir intikam hikayesine dönüyor. Ellie, yaşadığı büyük bir kaybın ardından Seattle'a doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Hedefinde ise Abby var.

Oyunla paralel şekilde ilerleyen hikayede, Abby'nin kim olduğu ve motivasyonları dizi izleyicilerine daha erken açıklanıyor. Oyunda bu detaylara ancak karakterin kontrolünü aldıktan sonra ulaşılıyordu.

Bunların yanı sıra oyunla birebir örtüşen duygusal anlar da eksik değil. Ellie'nin gitar çaldığı sahneler, geçmişle hesaplaşmaları ve hikayenin ruhunu yansıtan dokunaklı detaylar bu sezonda da fazlasıyla mevcut ve özenle işlenmiş.

Seattle'da İki Grup Kapışıyor

Diziyi yalnızca Ellie'nin perspektifinden değil, Seattle'daki farklı görüşlere sahip iki grubun gözünden de görüyoruz. Bir yanda silahlı bir direniş örgütü, diğer yanda ise dini fanatiklerden oluşan bir topluluk var. Ellie'nin peşinde olduğu Abby'de bu gruplardan birine mensup.

TLOU geniş kapsamlı bir dizi olarak öne çıkacak. Yalnızca ana karakterlerin değil, Jackson kasabasının da ilerleyişini göreceğiz. Ancak bu sezon, dizide kiminle bağ kurulduğuna çok da güvenilmemesi gereken bir sezon olacak. Çünkü intikam temasıyla işlenen karakterlerin değişen doğası kimi izleyiciyi hayal kırıklığına uğratıyor.

Joel'un ilk sezonun sonunda verdiği karardan hoşlanmayan izleyiciler için zorlu bir sezon olacak. 13 Nisan 2025'te HBO ve Max platformlarında yayınlanacak olan dizi, izleyicileri ikiye bölecek mi hep beraber göreceğiz.