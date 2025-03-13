The Last of Us Yeni Sezonu Daha Çıkmadan Rekor Kırdı

The Last of Us dizisinin yeni fragmanı SXSW panelinde paylaşıldı ve yalnızca üç gün içinde tam 158 milyon izlenmeye ulaştı. Bu bir rekor olarak tarihe geçti, çünkü HBO'nun şimdiye kadar en fazla izlenen fragmanı olarak tarihe geçti.

Warner Bros. Discovery'nin paylaştığı verilere göre bu sayı, dizinin önceki tanıtımlarını en az yüzde 160 oranında geride bırakmış durumda. Anlaşılan o ki hem eski hayranlar hem de yeni izleyiciler, hikayenin devamını sabırsızlıkla bekliyor—bu da rakamlara yansıyor.

Fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Spor Enfeksiyonu Geri Dönüyor

Dizi oldukça başarılı oldu, öyle ki birinci sezon bölümleri bile halen büyük bir ilgiye mazhar oluyor.

Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bölümler bile platform genelinde ortalama 32 milyon kişi tarafından izleniyor. Bu veriler 2023'te yayınlanan birinci sezon finalinin aynı gün içinde elde ettiği 8.2 milyonluk izlenme sayısıyla kıyaslandığında epey büyük bir artış olduğunu göstermekte.

İzleyiciler ikinci sezon için oldukça heyecanlı. Diziyi oyun sayesinde bilenlerin yanı sıra yeni keşfedenlerin sayısı da yüksek. İkinci sezon, oyuncuların aşina olduğu sporları beraberinde getiriyor. Sporlar, havadan yayılan enfeksiyonlar olarak tanımlanıyor. İlk sezonda sporlara yer verilmemesi izleyicilerin tepki göstermesine sebep olmuştu. SXSW panelinde konuşan yapımcılar Neil Druckmann ve Craig Mazin, fragmanda da görüldüğü üzere sporların geri döndüğünü doğruladı.

The Last of Us 2. Sezon Ne Zaman?

Dizinin ikinci sezonu 13 Nisan 2025'te HBO ve HBO Max'te yayınlanacak. İkinci sezon, hikayede beş yıllık bir zaman atlaması yaparak kaldığı yerden devam edecek. Joel ve Ellie, kendilerini her zamankinden daha tehlikeli ve tahmin edilemez bir dünyada bulacak.

İlk sezona damga vuran başrol oyuncuları Pedro Pascal ve Bella Ramsey yine başrollerde. İlaveten Gabriel Luna ve Rutina Wesley gibi birinci sezondan tanıdığımız isimler de geri dönüyor.

Yeni sezonda yeni yüzler de göreceğiz. Kadroya dahil olan dikkat çekici isimler arasında Kaitlyn Dever, Isabella Merced, Catherine O'Hara ve Jeffrey Wright gibi usta oyuncular da yer alıyor.