The Last of Us'ın 6. Bölümünde Büyük Hata: Kameramanların Orada Ne İşi Var?

Geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan HBO dizisi The Last of Us, kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. Hala devam eden dizinin 6. bölümü geçtiğimiz pazartesi günü yayınlandı. Bir Twitter kullanıcısı, bu bölümde büyük bir hata tespit etti.

Bölümün 14. dakikasında ana karakterlerimiz Joel ve Ellie Wyoming'te bulunan bir köprüden geçmek üzereyken alınan geniş planlı çekimde dizinin kamera ekibinin de yer aldığı saptandı. Dikkatli bakıldığında sol alt köşede yer alan kamera ekibi görülebiliyor.

HBO'dan Yeni Bir Starbucks Bardağı Hatası

Brilliant episode. Something you might want to fix and reupload though. You can see the film crew in this shot. pic.twitter.com/GZ9Pp6AknL — Scott T. Jones Guitarist/Composer (@stjguitarist) February 20, 2023

HBO, dünya çapında en çok izlenen dizileri yapsa da bazı bölümlerde yaptığı büyük hatalarla tanınıyor. Hatırlayacağınız üzere bir dönemin büyük sükse yaratan ve fantastik bir dünyayı konu edinen Game of Thrones dizisinde de Starbucks bardağı tespit edilmişti.

Hatayı tespit eden Scott T. Jones isimli Twitter kullanıcısı, dizinin senaryo ekibinde yer alan ve The Last of Us markasının yaratıcılarından Neil Druckmann'a cevap verdi.

Henüz dizi ekibinden hataya dair bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde sahnenin yeniden düzenlenerek yayınlanmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.