Video oyunu uyarlaması popüler diziyi izleyen kişilerin büyük bir kısmı, The Last of Us yeni bölüm ne zaman yayımlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapımın bölüm tarihleri dahil merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

The Last of Us Yeni Bölüm Tarihleri

Kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan başarılı dizi The Last of Us'ın ilk bölümü 15 Ocak 2023 tarihinde yayımlandı. İkinci bölüm ise 22 Ocak 2023 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Peki, The Last of Us'ın 3. bölümü ne zaman çıkacak?

Dizinin üçüncü bölümü 29 Ocak 2023 tarihinde yayımlanacak. The Last of Us'ın 4. bölümü 5 Şubat 2023, beşinci bölümü 12 Şubat 2023'te, altıncı bölümü 19 Şubat 2023 tarihinde, yedinci bölümü 26 Şubat 2023 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Dizinin hayranları, sekizinci bölümü 5 Mart 2023 tarihinde izleyebilecek. Dokuzuncu bölüm 12 Mart 2023'te yayımlanacakken onuncu bölüm ise 19 Mart 2023 tarihinde çıkacak. İlk sezonda toplamda 10 bölüm yer alacak.

The Last of Us Dizisi Konusu

Salgının yaşandığı bir dünyada geçen The Last of Us dizisinde Joe ile Ellie, hayatta kalmak için mücadele ediyor. Çok başarılı bir video oyunu uyarlaması olan diziyi BluTV isimli yerli dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

The Last of Us Dizisi Oyuncuları

Pedro Pascal

Bella Ramsey

Gabriel Luna

Merle Dandridge

Anna Torv

Jeffrey Pierce

Murray Bartlett

Nick Offerman

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge ve Anna Torv dahil pek çok isim bulunuyor.

The Last of Us Oyunuyla İlgili Bilgiler

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us oyunu, 2023 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. Hayatta kalma korku ve aksiyon macera türlerindeki yapım salgının yaşandığı bir dünyada geçiyor.

Yayıncılığını Sony Computer Entertainment'in üstlendiği oyun ilk 14 ay içerisinde 8 milyondan fazla satmayı başardı. Böylelikle PlayStation 3'ün en çok satan yapımlarından biri hâline geldi. Çeşitli ödüllere layık görülen oyunun The Last of Us Remastered isimli sürümü 2014 yılında PlayStation 4 için çıktı.

İlk oyunun büyük bir başarı elde etmesi üzerine The Last of Us Part II isimli devam oyunu 2020 yılında satışa sunuldu. The Last of Us Part II de tıpkı ilk oyun gibi yoğun ilgi ile karşılaştı. Öyle ki yapım, PS4'ün en çok satan oyunlarından biri oldu.

