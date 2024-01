The Last of Us'ın 2. Sezonunda Dina'yı Kimin Canlandıracağı Belli Oldu!

İlk bölümü ile beraber dünya genelinde oldukça büyük bir beğeni toplayan The Last of Us dizisinin 2. sezonunda Dina karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu.

The Last of Us'ın 2. Sezonunda Dina Rolünü Kim Canlandıracak?

Uzun süredir merak içerisinde beklenen The Last of Us dizisinin ikinci sezonunda yer alacak yeni karakterleri kimlerin canlandıracağı belli olmaya devam ediyor. Daha önce Jesse ve Abby karakterlerini kimin oynayacağı açıklanmıştı.

Yaşanan yeni gelişme, Dina karakterini kimin canlandıracağını gözler önüne serdi. Aktarılan bilgilere göre yeni sezonda Dina'yı Isabela Merced canlandıracak.

22 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Merced, daha önce 2019 yılında vizyona giren Dora and the Lost City of Gold (Dora ve Kayıp Altın Şehri) ve 2018 yapımı Instant Family (Şipşak Aile) dahil olmak üzere pek çok yapımda yer almıştı.

Video oyunu serisi uyarlamasının yeni sezonunda Abby rolünü Kaitlyn Dever, Jesse rolünü ise Young Mazino üstlenecek.

2023 yılında yayımlanmaya başlayan popüler dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.