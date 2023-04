The Last of Us Part 2 %75 İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın!

The Last of Us Part 2 yüzde 75 oranında indirime girdi. Peki, başlatılan kampanyayla beraber The Last of Us Part II ne kadar fiyata düştü? PlayStation Store'daki kampanyaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

The Last of Us Part 2 İçin İndirim Fırsatı Mevcut

Sony tarafından sunulan popüler video oyunu The Last of Us Part 2 için kaçırılmayacak bir fırsat bulunuyor. PlayStation Store'da yüzde 75 oranında indirime giren oyunun fiyatı 399 TL'den 99,75 TL'ye düştü.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan The Last of Us art II isimli video oyununu henüz oynamayan oyuncular için harika bir fırsat sunan kampanya 27 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Naughty Dog tarafından geliştirilen oyun 2020 yılının haziran ayında piyasaya sürülmüştü. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapım büyük beğeni toplamıştı. Öyle ki oyun PlayStation 4'ün en çok satan oyunlarından biri olmayı başarmıştı.

The Last of Us Part II isimli video oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.