The Last of Us PC Sürümü Ertelendi! İşte Yeni Tarih

PlayStation tarihinin belki de en çok bilinen oyunlarından biri olmayı başaran The Last of Us, platforma özel olarak çıkan bir oyun olmasına rağmen yayınlanmasından yaklaşık 10 yıl sonra PC'lerde yerini almak için gün sayıyor. Ancak bekleyenleri üzecek bir haber Naughty Dog'tan geldi.

Geliştirici firma Naughty Dog'tan yapılan açıklamada oyunun aslen 3 Mart tarihinde çıkmak için hazırlandığını, ancak çeşitli sorunlar nedeniyle 28 Mart tarihine ertelendiği bilgisi yer aldı.

Naughty Dog: Oyunu En İyi Haliyle Çıkarmak İstiyoruz

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Yakın zamanda yayınlanan The Last of Us dizisiyle birlikte hayranların seriye olan ilgisi yeniden yükselişe geçmiş durumda. Hal böyleyken birçok kişi ilk oyunun yeniden düzenlenen versiyonunu yüksek kalitede PC'de deneyimlemek için gün sayıyordu.

Fakat yapılan açıklamaya göre The Last of Us PC sürümünü 28 Mart'tan önce görmemiz mümkün görünmüyor. Şu an ön siparişe açık olan The Last of Us PC sürümü, 599 TL fiyat etiketine sahip.