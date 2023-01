The Last of Us Oyuncusu Annie Wersching Hayatını Kaybetti!

Bir zamanların televizyon dünyasındaki en önemli işlerinden biri olan 24'te FBI ajanı Renee Walker karakterine hayat veren 45 yaşındaki oyuncu Annie Wersching'in hayatını kaybetti. Wersching özellikle son döneme damgasını vuran The Last of Us'ın oyununda Tess karakterine can veriyordu.

Ölüm haberini oyuncunun manejeri verdi. Deadline sitesinin haberine göre 2020 yılında genç oyuncuya kanser teşhisi konuldu. Bir süredir zaten hastalıkla mücadele eden Wersching'in hangi kanser türünden vefat ettiğine dair açıklama yapılmadı.

Oyun dünyasında da dizi sektöründe de popülerliği bilinen The Last of Us oyununun yaratıcısı Neil Druckmann, ölüm haberi sonrasında Twitter üzerinden üzüntüsünü paylaştı.

“Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle.”

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.



There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV