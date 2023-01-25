The Mandalorian Yeni Bölüm Ne Zaman?

Evreni ve hikâyesiyle dikkatleri üzerine çeken The Mandalorian'ın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Bu yazıda tüm Dünya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yapımın bölüm tarihleri dâhil merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

The Mandalorian Yeni Bölüm Tarihleri

Evreniyle dikkatleri üzerine çeken, pek çok eleştirmenden olumlu yorumlar almayı başaran The Mandalorian'ın ilk sezonu 2019 sonunda, ikinci sezonu ise 2020 sonunda yayınlandı. Peki The Mandalorian'ın 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Dizinin hayranları, 3. sezonun ilk bölümünü 1 Mart 2023 tarihinde izleyebilecek. İkinci bölüm 8 Mart 2023'te yayımlanacakken sekizinci bölüm ise 19 Nisan 2023 tarihinde çıkacak. Üçüncü sezonda toplamda 8 bölüm yer alacak.

3. Sezon 1. Bölüm: 1 Mart 2023

3. Sezon 2. Bölüm: 8 Mart 2023

3. Sezon 3. Bölüm: 15 Mart 2023

3. Sezon 4. Bölüm: 22 Mart 2023

3. Sezon 5. Bölüm: 29 Mart 2023

3. Sezon 6. Bölüm: 5 Nisan 2023

3. Sezon 7. Bölüm: 12 Nisan 2023

3. Sezon 8. Bölüm: 19 Nisan 2023

The Mandalorian 3. Sezon Fragmanı

The Mandalorian Dizisi Konusu

The Mandalorian, Star Wars serisinin VI ve VII filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu ediyor. Yalnız bir silahşör ve ödül avcısı olan Mandalorian, dünyanın dört bir yanında çalışır. Bir gün ona Greef Karga tarafından yeni bir iş verilir. Ondan istenen şey, bir paketi alıp onlara getirmesidir. Mandalorian, bu sırada getirmesini istedikleri paketin aslında küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu fark eder. Teslimatı gerçekleştirdiği zaman çocuğun öldürüleceğini anlayan Mandalorian, çocuğu teslim etmez ve kendisini bir kovalamacanın içinde bulur.

The Mandalorian Dizisi Oyuncuları

Pedro Pascal

Gina Carano

Carl Weathers

Giancarlo Esposito

Dave Filoni

Rosario Dawson

Ming-Na Wen

Nick Nolte

Peki siz The Mandalorian dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir yapım mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.