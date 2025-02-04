2.520 TL Değerindeki Oyun Yapma Programı Ücretsiz Oldu!

Steam, geçtiğimiz günlerde gerçekçi savaş oyunu Exfil'i ücretsiz yapmıştı. Popüler dijital mağaza bu kampanyanın ardından yeni bir fırsat sunmaya başladı. Yeni kampanya, hayallerindeki oyunu geliştirmek isteyen kişilere hitap ediyor.

Gotcha Gotcha Games tarafından sunulan RPG Maker VX Ace Steam'de bedava dağıtılmaya başlandı. Kampanya sona erene kadar 69,99 dolar (2 bin 520 TL) değerindeki programı herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

En iyi oyun yapma programları arasında yer alan RPG Maker VX Ace sayesinde RPG türünde oyunlar hazırlayabilirsiniz. Steam'de çok olumlu incelemelere sahip olan program en az 512 MB RAM, Intel Pentium 4 2.0 GHz işlemcisine ihtiyaç duyuyor. Programın yüklenebilmesi için sadece 400 MB kullanılabilir alan gerekiyor.

RPG Maker VX Ace Ücretsiz Nasıl Alınır?