The Outer Worlds'ün Switch Tarihi Belli Oldu

The Outer Worlds oyununun Switch versiyonunun tarihi nihayet netlik kazandı. Takviminizde 5 Haziran 2020 tarihine bir işaret koyun.

The Outer Worlds, Switch konsoluna Virtuos Games tarafından uyarlanıyordu. Ne var ki stüdyonun merkezi Singapur'da bulunuyor. COVID-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığı Şubat ayı içerisinde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan yayıncı Private Division, ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu ama ofisin bir süre kapalı kalacağını duyurmuştu. Bu da tabii ki uyarlama sürecinin sekteye uğraması anlamına geliyor. Bununla birlikte, uyarlama işlemini sağ salim bitirmeleri için Virtuos Games ekibine gereken zamanın verileceği ve yeni çıkış tarihinin yakın bir zamanda duyurulacağı söylemişti.

Beklenen duyuru ise bu hafta içinde gerçekleşti. The Outer Worlds Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni paylaşımda Private Division, Obsidian Entertainment ve Virtuos Games, oyunun Switch versiyonunun 5 Haziran 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştireceğini duyurdular.

Good news, spacers! We are planning to open the Halcyon Colony to future employees on the Nintendo Switch on June 5th, 2020. You will soon be able to take #TheOuterWorlds with you on the go to fulfill your work duties! 🚀✨https://t.co/CrL1z0KqLh