The Sandman 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor

The Sandman'in 2. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Netflix tarafından yayınlanan tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, The Sandman dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

The Sandman 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden The Sandman'in yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 9 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, ikinci sezon hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

The Sandman 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Neil Gaiman, David S. Goyer ve Allan Heinberg tarafından yaratılan The Sandman dizisinin yeni sezonu iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 3 Temmuz, ikinci kısım ise 24 Temmuz tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

The Sandman Konusu

Yıllarca tutsak olan Düşler Kralı Morpheus, özgürlüğüne kavuştuktan hemen sonra gücünü geri kazanmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.

The Sandman Oyuncuları