The Witcher 2. Sezon Çekimleri Durduruldu

Netflix’te yayımlanan The Witcher dizisinin çekimlerine ara verildi. The Witcher 2. sezon çekimleri ekipteki birkaç kişinin yeni tip koronavirüse yakalanmasından ötürü ileri bir tarihe ertelendikten sonra dizinin hayranları gözlerini yeni tarihe çevirdi fakat dizinin çekimleri yeni tip koronavirüs dolayısıyla ikinci kez durduruldu ve verilen ara bu sefer kısa sürmeyecek gibi görünüyor.

The Witcher 2. Sezon Çekimleri Ne Zamana Ertelendi?

Deadline’ın haberine göre dizi setindeki dört çalışana yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. The Witcher 2. Sezon çekimleri bu nedenle ileri bir tarihe ertelendi. Bu süre içerisinde dizinin oyuncuları ve set ekibi COVID-19 salgınına yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için COVID-19 testi yaptıracak. Şu ana kadar aktarılan bilgilere göre başrol oyuncuların hiçbirinin testi pozitif çıkmadı ancak çekimlerin devam etmesi için Netflix’in setin tamamen güvenli olduğuna onay vermesi gerekiyor.

The Witcher adlı video oyunundan uyarlanan dizinin ikinci sezonunun çekimlerine normalde mart ayında ara verilmiş Arborfield stüdyosunda devam ediliyordu. Birleşik Krallık’taki uzun vadeli kısıtlamalardan ötürü bu kısıtlama ağustos ayına kadar devam etmiş ve bu süre içerisinde kamera arkasındaki ekip ve oyuncular sete geri dönememişti.

The Witcher Dizisinin Konusu Nedir?

Yalnız bir canavar avcısı Rivyalı Geralt, insanların büyük bir kısmının yaratıklardan daha kötü olduğu bir dünyada kendi kaderini takip eder ancak kaderi onu büyük bir mücadele vermesi gereken dünyanın içerisine getirir.

Andrzej Sapkowski’nin aynı isimli kitap serisi önce video oyununa uyarlanmıştı. Oyuncular tarafından çok beğenilen The Witcher’ın daha sonra dizisi çekildi. Dizinin ilk sezonu şu an Netflix’te yayımlanmış durumda.

Rivyalı Geralt rolünde Henry Cavill, Yennefer rolünde Anya Chalotra, Ciri rolünde Freya Allan, Eist rolünde Björn Hlynur Haraldsson, Jaskier rolünde Joey Batey, Cahir rolünde Eamon Farren’ın yer aldığı dizi çekimleri boyunca birçok farklı bölgede yapıldı. IMDb puanı 8,2 olan The Witcher’ın tanıtım videosunu hemen aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

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