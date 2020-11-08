Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix, çok sayıda insanın şaşırmasına neden olan bir karar aldı. Alınan karara göre Netflix Direct modu ile gerçek zamanlı yayın yapacak.

Netflix Direct Modu Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Dijital yayın platformu Netflix, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sürekli olarak bir yenilik test eden şirket bu kez Direct isimli bir mod üzerinde çalışıyor. Dijital yayın platformu, Direct olarak adlandırılan yeni mod sayesinde tıpkı geleneksel televizyon gibi gerçek zamanlı olarak yayın yapacak. Bu sebepten ötürü Netflix Direct modu yerine Direct kanalı da denilebilir.

Şirket, yayımladığı blog yazısı ile beraber çok sayıda kullanıcının şaşırmasına neden olan yeni modu test etmek için Fransa’yı seçtiğini duyurdu. Şirketin Fransa’yı seçmesindeki en büyük neden ise ülkenin geleneksel televizyonda çok uzun vakit geçirmesidir. Yalnızca abonelerin kullanımına açık olan Direct isimli modda Fransız, uluslararası ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan uzun metrajlı filmler ve diziler yayımlanacak.

Orange, Canal Plus ve SFR gibi Fransız telekomünikasyon şirketleri ile yapılan dağıtım anlaşmaları nedeni ile diğer yayın hizmetlerinden farklı olarak kanala yalnızca Netflix’in web tarayıcısı üzerinden erişilebilecek. Dolayısıyla Fransa’da yer alan Netflix kullanıcıları, yeni moda henüz uygulama üzerinden erişemiyor. Netflix Direct modunun ne zaman uygulamaya ekleneceği ise açıklanmadı.

Şirket, görünüşe göre geleneksel televizyon izlemeyi seven insanların da dijital yayın platformunu tercih etmesi için bir adım atıyor. Özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kullanım oranı önemli ölçüde artan Netflix, 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren Fransa’da yeni özelliği test etmeye başladı. Özellik, Fransa’da kademeli olarak sunulmaya başlandı.

İlk olarak az sayıda aboneye sunulan özellik, aralık ayı itibarıyla tüm Fransız abonelerin kullanımına sunulacak. Kullanıcılar yeni özelliğe Netflix web sitesinin ana sayfasında yer alan “Direct” butonuna tıklayarak 24 saat yayın izleyebilecek. Yeni modun diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Hizmet, geçtiğimiz aylarda Shuffle Play isimli bir özelliği test etmişti. Rastgele bir içerik açılmasını sağlayan Shuffle Play, özellikle hangi içeriği izleyeceğine karar veremeyen veya izleyecek bir şey bulamayan kullanıcılar için harika bir özellikti.