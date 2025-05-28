The Witcher 3’ten Satış Rekoru!

CD Projekt Red tarafından 2015'te piyasaya sürülen The Witcher 3: Wild Hunt, hiç şüphesiz oyun dünyasının en efsane yapımlarından biri. Geralt’ı merkezine alan yapım, oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler alıyor. Son olarak CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt satış rakamını açıkladı.

The Witcher 3: Wild Hunt, 60 Milyon Rakamını Aştı

CD Projekt Red, yatırımcılar için paylaştığı son finansal raporunda The Witcher 3: Wild Hunt’ın 60 milyon satış barajını aştığını duyurdu. Bu rakama ana oyun ve Yılın Oyunu (GOTY) sürümü dahilken, ayrı satılan genişleme paketleri dahil edilmedi.

Haziran 2023’te Bethesda’nın geliştirme yöneticisi Todd Howard, Skyrim’in 60 milyondan fazla sattığını açıklamıştı. Elbette geçen sürede bu sayı daha da artmış olabilir. Buna göre The Witcher 3: Wild Hunt’ın Skyrim’e çok yaklaştığını söylemek mümkün. Rakibini geride bırakınca tüm zamanların en çok satan RPG'si unvanına sahip olacak.

CD Projekt CEO'su Adam Badowski, oyunun satış başarısıyla ilgili şunları söyledi;

Şüphesiz Geralt’ın maceralarının üçüncü bölümü tarihimizde önemli bir dönüm noktası. Oyun yüzlerce ödül kazandı ve stüdyomuzun konumunu sağlamlaştırdı. Ancak daha da önemlisi milyonlarca oyuncuya sayısız saatlik macera ve duygu yaşattı. Gururla duyuruyorum ki, The Witcher 3’ün çıkışından bu yana 60 milyonun üzerinde kopya sattık ve tüm zamanların en çok satan oyunları arasına girdik. Bu, bizi bu evrende geçecek yeni üçlemeye daha da sıkı çalışmak için motive ediyor.

Badowski'nin bahsettiği yeni üçleme ise tahmin edebileceğiniz üzere The Witcher 4. Mevcut bilgilere göre şirketteki 730 geliştiricinin 422'si bu oyun üzerinde çalışıyor. Fakat buna rağmen 2027'den önce çıkmayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? The Witcher 3: Wild Hunt'ı nasıl buluyorsunuz, The Witcher 4'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.