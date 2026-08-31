Sony'nin Kararı, The Witcher 4'ü GTA 6'nın Yolundan Götürebilir

CD Projekt Red, çok sayıda oyuncudan gelen kutulu oyun talebine karşılık vermek istiyor. Ne var ki Sony'nin PlayStation 5 özelinde aldığı karar, The Witcher 4'ün fiziksel sürümünün GTA 6 ile aynı şekilde piyasaya sürülmesine neden olabilir. Şirketten gelen açıklama, bu konuda kontrolün kendilerinde olmadığının altını çizdi.

The Witcher 4, Disk Olmadan mı Çıkacak?

CD Projekt Red, The Witcher 4'ü 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelgelelim, 1 Ocak 2028 itibarıyla Sony'nin yeni politikası devreye girecek. Şirket, Temmuz 2026 tarihinde yeni PlayStation oyunlarının fiziksel disk içermemesine neden olacak bir karar almıştı. Oyun için hedeflenen yıl 2028 olduğu için bu karardan The Witcher 4 de etkilenecek.

CD Projekt Red'in üst düzey yöneticisi Michal Nowakowski, bu konunun nereye varacağı hakkında bir fikrinin olmadığına işaret etti. Nowakowski, Sony'nin politikası üzerinde hiçbir etkilerinin olmadığını belirtti. Eğer 2028 yılında disk üretiminin gerçekten durdurulması durumunda şirketin de diskinin olmayacağını ifade etti.

Tabii, bu sadece PlayStation için geçerli. Microsoft henüz fiziksel disklerle ilgili ciddi bir karar almış değil. PC oyuncularını da ilgilendiren bir karar yok. Bu, sadece Sony'nin kendi platformu için aldığı bir karar ve PlayStation kullanıcılarını alakadar ediyor.

The Witcher 4'ün Hiç Fiziksel Sürümü Olmayacak mı?

Sony, fiziksel sürümlerini tamamen ortadan kaldırmayı planlamıyor. Yalnızca disk olmayacak. Kutudan oyunu etkinleştirmenizi sağlayacak bir dijital kod çıkacak. CD Projekt Red'den gelen son bilgilere göre The Witcher 4'te sadece kod yer almayacak. Buna ek olarak bazı hediyeler de olacak.

Nowakowski, kutunun içinde feelies adı verilen, hatıra olsun diye konan bazı hediyelerin olacağını ifade etti. Bunların arasında harita, çıkartma, kartlar ve benzerlerinin bulunması muhtemel. Benzer şeylere The Witcher 3'te de rastlanmıştı. Yakında remastered versiyonu çıkacak olan sürümün kutulu versiyonunda evrenin fiziksel haritası, soundtrack albümü, mini ansiklopedi ve çıkartmalar yer alıyordu.

The Witcher 4 Hangi Platformlara Gelecek?

The Witcher 4, PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC için piyasaya sürülecek. Çıkış yılı olarak 2028 hedefleniyor. Bazı oyuncular her ne kadar bu yılın sonuna kadar çıkmasını beklese de yatırımcılarla yapılan toplantılarda bu yıl gelmeyeceği zaten kesinleşmişti. Beklentiler, 2027'nin sonunda çıkışını gerçekleştireceği yönündeydi ama yeni açıklama, 2028'i beklememiz gerekeceğini gösteriyor.

Yakın Zamanda The Witcher Evreninden Yeni Bir Şeyler Çıkacak mı?

The Witcher 4'ün çıkmasına her ne kadar uzun bir zaman olsa da çok yakında bu evrenden yeni bir şeyler göreceğiz. 29 Eylül 2026 tarihinde The Witcher 3: Wild Hunt Remastered çıkacak. Orijinal oyuna sahip olanlar, bunu da bedava oynayabilecek. Öte yandan 2027 yılında Songs of the Past adlı bir DLC gelecek. Bu, The Witcher 4 ile arada köprü görevi görecek hikâyeye sahip olacak.

Editörün Yorumu

Sony'nin fiziksel oyun kararına oyunculardan gelen çok ciddi tepkiler var. The Witcher 4 gibi oyunların fiziksel sürümünün disk olmadan piyasaya sürülmesine neden olması, bu tepkilerin daha da artmasına sebep olabilir. Elbette ki bu oyuncuların tamamı fiziksel oyun almıyor, büyük bir kısmı dijital satın alımlar gerçekleştiriyor ama bunun "sahiplik" hissini tamamen ortadan kaldıran bir karar olması sebebiyle Sony'ye çok ciddi eleştiride bulunuyorlar. Bu noktada CD Projekt Red'in yapabileceği bir şey yok. Ne yazık ki Sony'nin kararından dönmesini ummaktan başka bir seçeneğimiz de bulunmuyor.