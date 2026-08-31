Sony, Önümüzdeki Ay Yeni Bir State of Play Düzenleyebilir! İddianın Kaynağı Sağlam

Ortaya atılan bir iddiaya bakılırsa Sony, yeni State of Play yayını için planlar yapıyor. Eğer iddia doğruysa, önümüzdeki ay bir yenisini görebiliriz. Ayrıca Naughty Dog stüdyosunun yeni oyunu da bu sunumda görülebilir. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Sıradaki State of Play Yayını Eylül Ayında Mı Düzenlenecek?

Sony aslında geçmişte de Tokyo Game Show öncesinde State of Play yayını düzenlemesiyle biliniyor. Yeni iddianın kaynağının daha önceden birçok bilgiyi doğru sızdırması ile ünlü Nate the Hate olması da geleneğin bu yıl ile devam edeceğinin işareti oldu diyebiliriz. Ne var ki kesin tarihin saptanamadığı özellikle belirtilmiş.

Working to confirm the date; but a State of Play in September is looking incredibly likely and soon. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 30, 2026

Olası Yeni State of Play Yayınında Neler Görebiliriz?

Geride bıraktığımız iki yılda Eylül ayının sonlarına doğru gerçekleştirilmiş olan State of Play için bu yıl da aynı takvimin izlenebileceğini düşünüyoruz. Yayın sırasında görebileceğimiz olağan şüphelilerden birisi 15 Eylül 2026 Salı günü çıkacak olan Marvel's Wolverine iken, Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Final Fantasy Resonance oyunlarının da isimleri geçiyor.

Ayrıca duyurusunun üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Intergalactic: The Heretic Prophet ve God of War Laufey, God of War Trilogy Remake ve isim değişikliği ile gündeme gelen Fairgame$ oyunlarını da unutmamak lazım.

Son olarak, diğer bazı ihtimaller de Final Fantasy VII Revelation, yeni Gran Turismo ve Media Molecule oyunları olarak sıralanıyorlar. Elbette şu an için yeni State of Play yayını bir söylentiden ibaret olduğu için, Sony Interactive Entertainment tarafından yapılacak olan açıklamayı beklemekte fayda var.

Editörün Yorumu

Şu an için ortada bir resmi duyuru olmadığı için, henüz heyecanlanmamak gerek diye düşünüyorum. Ancak geçmiş yıllara baktığımızda da önümüzdeki ay yeni bir State of Play yayınının düzenlenmesi ihtimali epey güçleniyor. İddia doğru çıkarsa da bizi dolu dolu bir yayının bekleyeceği düşüncesindeyim.

Bilhassa yeni Naughty Dog oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet, yeni God of War projeleri ve Fairgame$ gibi uzun süredir sessiz kalan oyunların gösterilmesi, bence sunumu çok daha ilgi çekici hale getirebilir. Ne var ki henüz Sony Interactive Entertainment tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için, olası bir şekilde Tokyo Game Show 2026 fuarına yakın bir zamanda yapılacak duyuruyu beklemenin en sağlıklısı olacağı düşüncesindeyim.