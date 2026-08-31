128 GB RAM'li Mini Bilgisayar Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Japonya merkezli Mouse Computer, DAIV CX-A9A60'ı tanıttı. Böylece mini bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. PC'de AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 128 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip.

DAIV CX-A9A60'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395

AMD Ryzen AI Max+ 395 Ekran Kartı: Entegre Radeon 8060S

Entegre Radeon 8060S RAM: 128 GB

128 GB Depolama: 2 TB SSD

2 TB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5 Portlar: 2 x USB 4.0 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 2.5 GbE ethernet portu, 2 x 3.5 mm ses çıkışı ve 1 x UHS-II SD kart okuyucu

2 x USB 4.0 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 2.5 GbE ethernet portu, 2 x 3.5 mm ses çıkışı ve 1 x UHS-II SD kart okuyucu Boyut: 205 x 198 x 78,5 mm

DAIV CX-A9A60'ın İşlemcisi Nasıl?

DAIV CX-A9A60 gücünü Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 16 adet Zen 5 çekirdeğinden oluşuyor. Bilgisayar boşta dururken, internette gezerken veya sistemi zorlamayacak işler yaparken işlemci 3.0 Ghz civarında hızda çalışıyor. Böylece gereksiz güç tüketimi önleniyor.

Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci turbo moduna geçiyor. Böylece işlemci 5.1 GHz'ye kadar hızları görebiliyor. Bu işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

DAIV CX-A9A60'ın Ekran Kartı Nasıl?

Mouse Computer'ın yeni mini bilgisayarı AMD Radeon 8060S entegre ekran kartına sahip. Bu entegre GPU RDNA 3.5 mimarisiyle öen çıkıyor. Bu mimari, önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha iyi bir güç verimliliğine sahip. 2.9 GHz hıza ulaşabilen ekran kartı, özellikle Counter-Strike 2 gibi online rekabetçi oyunların yüksek FPS değerlerinde oynanabilmesine imkân tanıyor.

DAIV CX-A9A60'ta Hangi Portlar Bulunuyor?

Çok şık bir tasarıma sahip olan DAIV CX-A9A60'ın portları arasında iki adet USB 4.0 Type-C, üç adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, iki adet USB 2.0 Type-A, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet 2.5 GbE ethernet portu, iki adet 3.5 mm ses çıkışı ve bir adet UHS-II SD kart okuyucu yer alıyor.

Yüksek bant genişliğiyle öne çıkan HDMI 2.1 portu, üksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızına sahip monitörlere kaliteden sorunsuz görüntü aktarabiliyor. DisplayPort 1.4, yüksek yenileme hızını destekliyor. Böylece görüntü çok kaliteli şekilde ekrana yansıtılıyor. Bu arada bilgisayar Bluetooth 5 ve Wi-Fi 7'yi destekliyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla hem daha yüksek hız hem daha düşük gecikme hem de daha kararlı bağlantı avantajı sağlıyor.

AMD Ryzen AI Max+ 395 ve Radeon 8060S'nin Oyun Performansı Nasıl?

Valorant : 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 190 FPS civarında.

: 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 190 FPS civarında. PUBG : 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 57 FPS civarında.

: 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 57 FPS civarında. Overwatch 2 : 4K çözünürlük ve ultra ayarlarda 60 FPS civarında.

: 4K çözünürlük ve ultra ayarlarda 60 FPS civarında. Counter Strike 2: 4K çözünürlük ve yüksek ayarlarda 60 FPS civarında.

DAIV CX-A9A60 Türkiye'de Satılacak mı?

DAIV CX-A9A60'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Mouse Computer'ın bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda DAIV CX-A9A60'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

DAIV CX-A9A60'ın Fiyatı Ne Kadar?

DAIV CX-A9A60 için 5 bin 950 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 287 bin 163 TL'ye denk geliyor. Bu bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 355 bin TL civarında olabilir. DAIV CX-A9A60'ın Türkiye fiyatı ile ilgili ehrhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

DAIV CX-A9A60'ın mini bilgisayarlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Mini PC, yüksek performans sunarak hem günlük kullanımda hem de Counter Strike 2'den Valorant'a kadar pek çok oyunda yeterli bir performans sunuyor. Bilgisayarın ayrıca geniş port yelpazesi sunması da büyük bir avantaj. Böylece herhangi bir dönüştürücüye gerek kalmıyor.