Ekran Gizleme Özellikli Üçe Katlanabilir Telefon Yolda! 16 GB RAM'i Var

Huawei, yeni üçe katlanabilir telefonu Mate XT 2'yi çok yakın bir zamanda tanıtacak. Şirket, yeni modelini şimdiden Çin'de ön siparişe açtı. Bu da hangi sürümlerle birlikte geleceğini ortaya koydu. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni model, yüksek RAM ve depolama kapasitesine sahip olacak.

Huawei Mate XT 2'nin RAM ve Depolama Seçenekleri Neler Olacak?

Huawei'in yeni üçe katlanabilir telefonu, 16 GB RAM ile gelecek. Depolama tarafında dört seçenek göreceğiz. 512 GB, 1 TB ve 2 TB olacak. 1 TB'lık sürümden iki model olacak. Bunlardan biri düz sürüm olacak, diğeri ise Samsung Galaxy S26 Ultra'da yer alan Privacy Display özelliği içerecek. Aynı özellik, 2 TB'lık sürümde de bulunacak. Bu sürüm aynı zamanda kalem de içerecek.

İlk üç model, siyah, beyaz ve mor renk seçenekleriyle satılacak. En üst sürüm (2 TB) ise sadece mor renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşturulacak. Bu arada bilmeyenler için "Privacy Display" adı verilen özelliğe kısaca değinmekte fayda var. Bu özellik, hayalet ekran koruyucu ile benzer mantıkla çalışıyor. Yandan bakıldığında ekranı göremiyorsunuz, doğrudan karşıdaki kişi görebiliyor. İkisi arasındaki farkı öğrenmek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Özellik Privacy Display Hayalet Ekran Koruyucu Dokunmatik hissiyatı Orijinal ekrandan farksız deneyim. Koruyucunun kalitesine göre değişir. Çizilmelere karşı dayanıklılık Asıl amacı dayanıklılık değildir. Koruyucu aynı zamanda fiziksel darbelere karşı da koruma sağlar. Kabarcık oluşma ihtimali Yok. Var. Parlaklık Çok iyi. Ekran koruyucuya bağlı olarak değişir. Görüntü Kalitesi Net. Ekran koruyucuya göre bulanıklılık gibi sorunlar görülebilir.

Huawei Mate XT 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Huawei Mate XT 2'nin en büyük yeniliklerinden biri, Wing Fold adlı katlanma sistemi olacak. Önceki modelde ekran Z şeklinde katlanıyordu. Yeni modelde iki dış ekran içe doğru kapanarak katlanacak. Telefon katlanmış hâldeyken dıştaki ekran üzerinden arama yapılabilecek, mesajlaşılabilecek. Yani genel olarak günlük kullanıma uygun olacak. Cihazın bir diğer artısı, çok ince olacak şekilde tasarlanması. Huawei, telefonun tamamen açık hâlindeki en ince bölümünün sadece 3,5 mm olduğunu ifade ediyor. Üstelik cihazda hem iç hem dış ekran mevcut.

Huawei Mate XT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate XT 2 7 Eylül 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte cihaza dair merak edilen bütün ayrıntılar açıklığa kavuşacak. Buna teknik özellikler ve fiyat gibi detaylar da dahil. Bu arada Huawei Mate XT, Eylül 2024 tarihinde tanıtılmıştı.

Huawei Mate XT 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Mate XT 2'nin fiyatı henüz açıklığa kavuşmadı. Ön sipariş sayfasında sadece önden 1.000 yuan isteniyor. Yine de nihai fiyata dair tahminde bulunmak mümkün. Hatırlatmak gerekirse Mate XT'nin 16 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan temel sürümü için 2800 dolar (135 bin 135 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni modelin de 3.000 dolar (144 bin 787 TL) fiyat etiketiyle gelmesi muhtemel. Konuya dair resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla piyasaya sürülebileceğini not düşelim.

Huawei Mate XT 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Mate XT 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağına ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı fakat Türkiye'de şu an Huawei Mate XT gibi modeller satışta değil. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Huawei Mate XT 2'nin Türkiye'ye gelme olasılığının düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Huawei Mate XT 2'nin yeni katlama sisteminden epey memnun kaldım. Önceki model, daha çok Z şeklinde katlanıyordu. Ekranın bir bölümü dışarıda kalıyordu ki bu durum bazı kişiler için dezavantaj oluşturabiliyordu. Mate XT 2'de benimsenen Wing Fold tasarımı ise karşımıza oldukça iyi bir çözüm olarak çıkacak ve ekran daha iyi korunacak.

Markaya göre cihazın açık hâldeki en ince bölümü 3,5 mm. Açıkçası bu yeni modelin de sektörde büyük ses getirmesi olası. Üçe katlanabilir telefonlarda genellikle kalınlık da arıtıyor. Huawei, bu problemi çözen modelle karşımıza çıkarsa geniş kitleleri etkileyen bir telefon olabilir.