Çift 200 MP Kameralı Bu Telefon, Fotoğraf Makinelerine Taş Çıkaracak

OPPO, Find X10 isimli yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find X10'un batarya kapasitesi ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefon yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebilecek.

OPPO Find X10'un Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre OPPO Find X10, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde öneml ibir avantaj sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

80W hızlı şarj sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Bu da zamandan tasarruf edilmesine imkân tanıyacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Find X9'da 7.025 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla Find X10, önceki modelden daha uzun bir pil ömrü sunacak.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde utlra geniş açılı kamera yer alacak. Telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. ultra geniş açılı kamera, geniş alanları bir kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ön kamera yer alıyor.

Diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini ifade ediyor. Işığın miktarını ayarlayan diyafram açıklığı, arka plan bulanıklığını belirliyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Dolayısıyla kameralarda çözünürlüğün yanı sıra diyafram değeri de önemli.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X10'un 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu arada güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X9, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X10 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. OPPO Find X10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X10'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro şu anda 90 bin TL'ye satılıyor. İki telefonun donanımı karşılaştırıldığında Find X10'un Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 93 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

OPPO Find X10'un hem kamera hem de batarya kapasitesi bakımından oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini düşünüyorum. Cihazda telefoto kameranın olması da önemli bir avantaj çünkü bu, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.