Netflix'ten The Witcher Hayranlarını Hem Sevindirecek Hem de Üzecek Haber!

Netflix, The Witcher dizisinin 5. Sezon ile final yapacağını duyurdu. Bu karar, 4. sezondan ilk görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte açıklandı.

Daha önce oyunu ile geniş kitlelere ulaşmayı başaran dizi, başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı dizisiyle de gündem olmayı başardı. Şimdi ise Liam Hemsworth, 4. sezonda Geralt'ı oynamaya hazırlanıyor.

Netflix'in 5. sezonun son sezon olacağını onaylamasıyla The Witcher 4. sezon prodüksiyonu resmi olarak başladı.

Liam Hemsworth'ün Rivialı Geralt'ı oynamaya hazırlandığını gösteren dizi için okunan masadan ilk bakış görüntüsünü paylaşan Netflix, iki sezonun arka arkaya çekileceğini doğruladı.

Ayrıca Netflix, 4. ve 5. sezonların Andrzej Sapkowski'nin son kitapları olan Baptism of Fire, The Tower of the Swallow ve Lady of the Lake'den uyarlanacağını kesin olarak açıkladı.

Program sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich, "The Witcher'ın sondan bir önceki sezonunu, Rivialı Geralt rolünde Liam Hemsworth'un liderliğindeki bazı heyecan verici yeni eklemeler de dahil olmak üzere muhteşem bir oyuncu kadrosuyla çekmeye başlamaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Resimlerde Hemsworth, Joey Batey, Freya Allan, Anya Chalotra ve Meng'er Zhang'ın da aralarında bulunduğu oyuncular bulunuyor. Yeni eklenenler arasında ise Regis'i canlandıracak Laurence Fishburne ve Zoltan'ı canlandıracak Danny Woodburn de yer alıyor.

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF