The Witcher Remake Sürümünde Önemli Değişiklikler Yapılacak!

Geliştirici Rebel Wolves, The Witcher Remake sürümünde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Alınan karara göre remake sürümünde orijinal oyundaki kötü, modası geçmiş veya gereksiz derecede karmaşık kısımların kaldırılması amaçlanıyor.

The Witcher Remake Sürümünde Bazı Sahneler Neden Kaldırılacak?

Başlangıçta Canis Majoris kod adıyla anılan 2007 yapımı oyunun remake sürümü 2022 yılında duyurulmuştu. CEO Jakub Robosz, Edge'e verdiği son röportajda remake versiyonunda klasik rol yapma oyununun pek çok unsurunun ele alınması gerektiğini söyledi.

Robosz, The Witcher 2: Assassins of Kings ve The Witcher 3: Wild Hunt üzerinde çalışmış ancak ilk oyun üzerinde çalışma fırsatı bulamamış ve bu durum onu rahatsız etmiş. Robosz bu nedenle "oyunun hakkını vermek için bir şans" istemiş.

Remake sürümün sorumluluğunu üstlenen CEO, "Her şeyden önce, hangi bölümlerin kötü, modası geçmiş ve yeniden yapılması gerektiğine dair dürüst ve ayakları yere basan bir analize ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Şu anda rekame sürümü hakkında çok fazla ayrıntı bilmiyoruz. Sadece açık dünya olacağı için keşif ve görsellik açısından The Witcher 3'e benzer bir revizyon görmesi muhtemel. Rebel Wolves ayrıca orijinal oyunun en iyi kısımlarını "hem tatmin edici hem de oyunun hissiyatına uygun bir şey yaratmak için" yeniden hazırlayacak.

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