The Wonderful 101: Remastered Bağışları İki Milyon Dolar Barajını Aştı

The Wonderful 101: Remastered için başlatılan Kickstarter kampanyasının sona ermesine az bir zaman kaldı. Son yirmi dört saat içerisindeyiz. Şu an itibarıyla yapılan bağışlar $2.000.000 barajını da geçti. Bu da oyuna eklenecek olan içeriklerden bir tanesinin daha garantilendiği anlamına geliyor.

The Wonderful 101: Remastered Kickstarter kampanyası, Şubat ayının başlarında duyurulmuştu. Oyuncuların yoğun ilgisi ile oldukça kısa bir süre içerisinde PC, PlayStation 4 ve Switch için gereken miktar toparlanmıştı. Ancak geride fazlaca zaman olduğu için PlatinumGames stüdyosu yeni yeni Kickstarter hedefleri belirlemişti.

Bağışlar gelmeye devam ettikçe, Time Attack modunun yanı sıra Luka's First Mission, Remix Soundtrack birer birer The Wonderful 101: Remastered oyununun içeriğine dahil edilmişlerdi. Yakın bir zaman önce geçilen $2.000.000 barajı ile Luka's Second Mission da garantilenmiş oldu.

Kampanya sayfasına bakıldığında, mevcut bağış miktarının ben bu haberi yazarken $2,113,734 olduğu görülüyor. Ancak halen ulaşılması beklenen iki hedef var. Bunlardan bir tanesi, $2.250.000 ile The Won-Stoppable Wonderful 100 ve Tables Turn şarkılarının orkestra eşliğinde yeniden bestelenmesi ve $2.500.000 ile daha başka dil seçeneklerinin eklenmesi. Açıkçası kalan zaman fazla olmadığı için bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmayacağı belli değil. Gelişmeleri takip edeceğiz.