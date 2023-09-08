Thodex'in Kurucusu Faruk Fatih Özer'in Cezası Belli Oldu!

Kripto para borsası hizmeti veren Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2021 yılında Thodex'in hizmetlerini ani bir kararla durdurup yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'ye teslim edilmesiyle davası süren ismin cezası belli oldu.

Yaşanan olaylarda 7'si tutuklu 21 sanığın yargılanırken, davada Faruk Fatih Özer ve tutuklu sanıkların cezası resmiyete kavuştu.

Davada beraatını talep eden Faruk Fatih Özer, savunmasını "Thodex'te suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu, 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada." ifadeleriyle gerçekleştirmişti.

Faruk Fatih Özer'e 11.790 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Mahkeme Faruk Fatih Özer'in talebini reddederek tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'i "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11.790 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen sanıklara ayrıca "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan da ayrı ayrı olmak üzere 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilirken, her isim 135'er milyon TL para cezasına çarptırıldı.

Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye Tesliminde Neler Olmuştu?

Thodex'i kapatmasıyla Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer için Arnavutluk polisi, şahsın kaldığı otele baskın düzenlemişti fakat şüpheli kaçmayı başarmıştı. Arnavutluk polisi tarafından gerçekleştirilen baskının hemen ardından ise Türkiye harekete geçmişti. Kurulan özel bir ekip, Faruk Fatih Özer'i ele geçirmek için Balkan ülkelerine gönderilmişti. Kısa bir süre sonra ise Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora şehrinde yakalanmış ve ülkemize getirilmişti.