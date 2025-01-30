Örgüt Kurmakla Suçlanan Thodex Kurucusu Fatih Özer'in Davasından Karar Çıktı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bugün görülen davanın sonucunda Özer için karar verildi: Örgüt kurma yönünden tahliye olan Özer hakkındaki dolandırıcılık suçlaması devam ediyor.

Bu doğrultuda Özer, tutuklu kalmaya devam edecek ancak örgüt suçundan aklanmış olarak kabul edilecek.

2023'te Yakalanıp Tutuklanmıştı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. Özer hakkındaki suçlamalar şöyleydi:

Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık



Örgüt Suçundan Tahliye Kararı Çıktı

Söz konusu örgüt kurma suçlamasından ötürü 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Özer bugün aklandıktan sonra avukatı bir basın açıklamasında bulundu. Avukat Sevgi Erarslan'ın sözleri şöyle: