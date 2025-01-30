Örgüt Kurmakla Suçlanan Thodex Kurucusu Fatih Özer'in Davasından Karar Çıktı
Bugün "nitelikli dolandırıcılık" ve "örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlarla hakim karşısına çıkan Fatih Özer hakkında karara varıldı.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bugün görülen davanın sonucunda Özer için karar verildi: Örgüt kurma yönünden tahliye olan Özer hakkındaki dolandırıcılık suçlaması devam ediyor.
Bu doğrultuda Özer, tutuklu kalmaya devam edecek ancak örgüt suçundan aklanmış olarak kabul edilecek.
2023'te Yakalanıp Tutuklanmıştı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. Özer hakkındaki suçlamalar şöyleydi:
- Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
- Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık
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Örgüt Suçundan Tahliye Kararı Çıktı
Söz konusu örgüt kurma suçlamasından ötürü 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Özer bugün aklandıktan sonra avukatı bir basın açıklamasında bulundu. Avukat Sevgi Erarslan'ın sözleri şöyle:
Herkes suçluluğu ispat edilinceye kadar masumdur. Masumiyet karinesi, demokratik bir hukuk devletinin en temel taşlarından biridir. Mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir. Adil yargılanma hakkı herkesin hakkıdır. Yargılama süreci tamamlanmadan yapılan yorumlar ve peşin hükümler, yalnızca yargıya olan güveni zedeler.