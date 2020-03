Those Who Remain için PAX East 2020 Oynanış Videosu Yayınlandı

Camel 101 tarafından geliştirilen ve Wired Productions ve WhisperGames tarafından da yayınlanacak olan Those Who Remain oyununun çıkış tarihi geçtiğimiz hafta içerisinde duyurulmuştu.

Az biraz Silent Hill havası veren Those Who Remain oyununda Edward isimli bir karakteri yöneteceksiniz. Hikaye, sakinlerinin gizemli bir şekilde kayıplara karıştığı Dormont kasabasında geçiyor. Edward da bir şekilde karanlığa çekilenlerin arasına katılınca, kabuslar ve korkular ile yüzleşeceği bir hayatta kalma mücadelesi de başlamış oluyor.

Senaryonun akışı boyunca normal boyut ile karanlığın hakim olduğu çürümüş durumdaki alternatif dünya arasında geçiş yapabileceksiniz. Bunun yanı sıra Edward gibi karanlığa çekilmiş olan diğer kasaba sakinleri ile karşılaştığınız zaman tercihen yardımda bulunabileceksiniz. Genel olarak vereceğiniz kararlar ise oyunun finaline doğrudan etkide bulunacak. Haliyle farklı finaller de görmeniz mümkün olacak.

Those Who Remain, PAX East 2020 festivalinde oynanabilir olarak oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Oyun dünyasının önde gelen mecralarından olan GameSpot da korku türündeki oyun için on üç buçuk dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.

PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için 15 Mayıs 2020 tarihinde, Switch için de Yaz mevsiminde satışa sunulacak olan oyuna özel yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.