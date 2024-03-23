Threads, X’e Rakip Olacak Yeni Bir Özellik Getiriyor: Maçlar Canlı Takip Edilebilecek!

Threads, spor karşılaşmaları için canlı skorlar ekleme üzerinde çalışmalar yürütüyor. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in NBA maçları için canlı skorları test etmeye başladığını ve platformun gelecekte diğer ligler için de aynı özelliği getirmeyi planladığını duyurdu.

Bu özelliğin piyasaya sürülmesi, Threads'in yaklaşık on yıldır spor karşılaşmaları için canlı skorlar sunan X'e karşı mücadelesini sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.

Bu yeni özellikle, Threads, canlı maçları tartışmak ve en son gelişmelerden haberdar olmak için normalde X'e gidecek kullanıcıları çekmeyi amaçlıyor.

Threads X’e Rakip Olacak Yeni Bir Özellik Sunuyor

Threads sadece canlı skor eklemekle kalmıyor. Kullanıcılar bir takımın logosuna dokunarak o takım hakkındaki konuşmaya yönlendirilebilecek ve onları takip eden diğer kullanıcılarla bağlantı kurabilecekler.

Threads, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, yeni özelliğin kullanıcıların favori takımları hakkındaki konuşmalara katılmasını daha kolay hale getireceğini belirtti.

Şirket, basketbolun sosyal ağda en popüler konulardan biri haline geldiğini ve NBA’in de Threads’in en aktif spor topluluklarından biri haline geleceğini söylüyor.

Kullanıcılar, maçların başlama saatlerini, maç sırasında veya maç bittikten sonraki skorlar için arama yapabilecekler.

Canlı skorların eklenmesi, Threads'in X ile rekabet etmek için platformunu genişletme çabalarının en son örneğini oluşturuyor. Bu haftanın başlarında, Threads resmi olarak ABD'deki tüm kullanıcılara "şu anda popüler" özelliğini sunmuştu.

Trend konuların piyasaya sürülmesi, Threads'i X'e daha yakın hale getiriyor, çünkü kullanıcılara sosyal ağda maçlar hakkındaki konuşmaları bulma imkanı sunuyor.